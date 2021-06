Česká golfistka Spilková bojuje na turnaji v Grand Rapids o cut

Golfistka Klára Spilková vstoupila do turnaje série LPGA v Grand Rapids solidním výkonem a po prvním kole je se dvěma ranami pod par na děleném 49. místě. Právě bilance -2 by měla podle aktuálních předpokladů stačit na postup do víkendových bojů.