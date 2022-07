Britský The Open vedou před posledním kolem McIlroy a Hovland

Do čela golfového The Open se po třetím kole dostali vítěz čtyř majorů Rory McIlroy ze Severního Irska a Nor Viktor Hovland. Oba mají skóre 16 ran pod par a vedou o čtyři údery před Australanem Cameronem Smithem, který přišel o pozici lídra, a Američanem Cameronem Youngem.