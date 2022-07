Po prvním kole British Open vede americký golfista Young před McIlroyem

„Nemyslím, že jsem zahrál perfektní kolo. Moc se mi nedařilo na týčku, kde mi odpaly sice létaly pěkně, ale ne tam, kam jsem si představoval,“ řekl pětadvacetiletý Young, který stále čeká na první titul na okruhu PGA.

Čtyřnásobný vítěz majoru McIlroy byl se vstupem do turnaje naopak velmi spokojený. „Udělal jsem všechno, co v St. Adrews musíte udělat. Zahrál jsem par tam, kde to je potřeba a nic moc jsem nezkazil,“ uvedl.

Na třetím místě je se ztrátou tří ran na Younga Australan Cameron Smith. Za ním je se skóre 68 dalších osm hráčů včetně světové jedničky Scottieho Schefflera ale i domácího amatéra Barclaye Browna.

Začátek nevyšel hvězdnému Tigeru Woodsovi. Šestačtyřicetiletý vítěz 15 majorů je při prvním oficiálním startu po dvou měsících se skóre 78 ran na děleném 146. příčce.

Kvůli zranění naopak těsně před startem odstoupil domácí reprezentant Justin Rose. Jednačtyřicetiletý vítěz US Open z roku 2013 si při středečním tréninku v St. Andrews poranil záda.