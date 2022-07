The Open číslo 150. Golfový svátek, kde není světová jednička favoritem

Jubilejní 150. ročník má před sebou golfové The Open. Britský turnaj kategorie major oslaví své výročí na legendárním hřišti Old Course v St. Andrews. Chybět nebude Tiger Woods, jenž po autonehodě se starty šetří, ale k favoritům na zisk klaretového džbánu pro vítěze nepatří. Turnaj začne ve čtvrtek a vyvrcholí v neděli.