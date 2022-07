Místo snu noční můra. Čekání McIlroye na triumf v The Open pokračuje

Je to osm let, co McIlory naposledy vyhrál turnaj nejprestižnější kategorie major. Šílená doba na někoho tak talentovaného, jako je on.

I proto s ním golfoví fanoušci tak moc soucítí.

Od té doby skončil na major turnajích 17krát v top 10, devětkrát mezi nejlepší pětkou. Jen to ukazuje, jak blízko dalšímu triumfu byl.

Zároveň to ale taky zdůrazňuje bolest, kterou 33letý muž musí v nejlepším golfovém věku prožívat.

Rory McIlroy ve třetím kole golfového The Open.

„Holt jsem jen člověk a ne robot. Samozřejmě, že jsem si představoval, jaké by to bylo teď na Open vyhrát,“ vyprávěl.

Měl dokonce hotelový pokoj přímo naproti velké žluté tabuli na 18. jamce. Pokaždé, když kolem ní venku procházel, představoval si, jak na tabuli vítězů svítí i jeho jméno.

„Pokaždé ráno jsem tam to jméno viděl, ale odpoledne poté, co jsem odehrál další kolo, tam nebylo. Ale pořád jsem si ho tam představoval, protože si stojím za tím, že když si velké věci představujete a sníte o nich, dosáhnete jich,“ má jasno.

On jich tentokrát nedosáhl, ale nemá smysl se kvůli tomu hroutit.

McIlroy si během kariéry vydělal na několik životů dopředu, finance ho netíží, jen ta sportovní stránka věci prostě nejde tak, jak si před pár lety myslel, že půjde.

„Vím, že to není otázka života a smrti, takže se oklepu. Přijdou další šance na to vyhrát Open i další majory, přijdou další příležitosti. Tuhle jsem si holt nechal ujít,“ uznal.

Přitom dlouho prožíval skvělý turnaj.

Ukazoval svůj pověstný klid a naprostou preciznost. Dařilo se mu ve čtvrtek, v pátek i v sobotu, jen v neděli to nešlo.

Do závěrečného kola vstupoval z prvního místa a v neděli sice trefoval greeny, jenže neproměňoval paty. Buď míček do jamky vůbec nedojel, nebo ji minul.

Hordy fanoušků, které ani policie nedokázala ukočírovat, aby se severoirským golfistou procházely hřiště, ho neustále povzbuzovaly, ale všechno bylo marné.

Napětí kolem něj přitom v neděli odpoledne bylo skoro hmatatelné.

On sám sice tvrdil, že ho necítil, ale kdyby se podíval nalevo nebo napravo, viděl by fanoušky, jak se rozčilují, koušou si nehty, křičí jeho jméno, ale ztrácejí víru, že to jejich favoritovi vyjde.

Rory McIlroy drajvuje během British Open .

A taky že nevyšlo. O dvě rány nakonec na vítězného Camerona Smithe, který před závěrečným kolem ztrácel na McIlroye čtyři rány, nestačil.

„Vlastně jsem neudělal ani moc chyb, dostával jsem se na greeny, ale taky jsem neexceloval jako v předchozích třech kolech,“ vysvětloval.

Za celý den měl jen dvě birdie. Ve čtvrtek jich přitom měl sedm, v pátek šest, v sobotu pět plus jeden eagle. Jednoduše nedokázal přenést hru z předchozích tří dnů do nejdůležitějšího a rozhodujícího kola.

„Mrzí mě těch pár patů, které mi o kousek utekly. Nebyly špatné, ale prostě nikdy nespadly do jamky,“ líčil.

Zároveň ale nepřestává věřit, že jeho soužení brzy skončí.

Že jeho jméno bude znovu svítit na jedné z těch vítězných desek, na které kouká z okna svého hotelového pokoje.

Jen z toho dětského snu o triumfu na Open bude mít teď zase pár nočních můr.

Čekání pokračuje.