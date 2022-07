Woods neprošel na The Open cutem, diváci mu bouřlivě tleskali

Bývalý dlouholetý první hráč světa se po loňské autonehodě, při níž málem přišel o nohu, vrátil na turnaje v dubnu na Masters. V Augustě skvěle začal, ale postupně se z desáté příčky propadl na konečné 47. místo. V květnu kvůli bolestem nedohrál další major PGA Championship, z kterého odstoupil po třetím kole, a nyní se rozloučil už po druhém dnu.

„Nevím, jestli budu fyzicky schopen hrát další British Open tady v St. Andrews. Určitě se cítím na to, že zvládnu odehrát další British Open, ale nevím, jestli tady, až se sem turnaj zase vrátí,“ uvedl Woods, kterého dojala reakce fanoušků a cestou ze hřiště zamačkával slzy. „To mě dostalo,“ komentoval nadšený aplaus z ochozů.

Vítěz 15 majorů ovládl The Open na slavném Old Course v St. Andrews v letech 2000 a 2005. O rok později vyhrál na hřišti Royal Liverpool.