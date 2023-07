ZÁPISNÍK ZE SPA: Jezírka vody, bahno jak v Glastonbury a hlavně úsměv

Spa-Francorchamps (Od našeho zpravodaje) - Jednou stojí ve frontě na to, aby si mohli zazávodit v simulátoru. Pak zase zkouší co nejrychleji vyměnit pneumatiky. Nebo si dělají virtuální selfie se svými oblíbenými piloty. Že na ně prakticky pořád prší? To fanoušci formule 1 na Velké ceně Belgie ve Spa-Francorchamps neřeší, naopak. Všechno to berou jako součást zážitku. A cestují kvůli němu tisíce kilometrů.