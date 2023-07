Posun o 9 míst a konec kariéry? Možná to byl můj poslední závod, říká otevřeně Staněk

Romane, jak sobotní závod hodnotíte?

Dneska to konečně bylo v pohodě. Ze začátku jsme měli trochu problém s brzdami, špatně se nám zahřívaly, proto jsem v prvních kolech nedokázal nikoho před sebou atakovat. Navíc jsem měl i lehký kontakt s jedním soupeřem.

Bylo to vidět.

Vjížděl jsem do Eau Rouge a nevěděl, jestli nemám rozbité přední křídlo, protože jsem na něj neviděl. Naštěstí vydrželo a já začal stíhat.

Pořadím jste se posouval díky několika vypadnutím i díky vaší rychlosti, kterou jste na dráze vyvinul.

Ano, v čistém vzduchu auto fungovalo fakt moc dobře. Dokázali jsme stahovat kluky před námi, pár jich i přeskočit, a nakonec jsem měl i štěstí na safety car, který mi dal šanci stáhnout i další lidi přede mnou, a v posledních kolech ještě dva kluky předjet.

Až z toho bylo deváté místo, dva body do pořadí šampionátu. Je to trochu náplast na do té doby nepodařený víkend ve Spa?

Není to náplast na nic, protože páteční trénink na mokru byl skvělý (Staněk dojel sedmý). Bylo vidět, že mám schopnosti na vodě závodit dobře, že mám rychlost. A pak přišla kvalifikace…

Při které váš tým udělal chybu a vypustil vás až jako posledního z boxů ve chvíli, kdy na okruhu začínalo pršet.

Přesně. Když vám začne pršet ve druhém a třetím sektoru, je to na hovno. Lepší, než osmnácté místo z toho vykřesat nešlo.

Vyříkali jste si to v týmu?

Samozřejmě. Byl jsem naštvaný, protože to ovlivnilo celý víkend. Ale nedá se nic dělat, tak to občas je.

Roman Staněk a kouř za jeho vozem během závodu v Belgii

Celkově to byl dost divoký závod plný bouraček a safety carů. Čím to bylo?

Ze začátku byla trať hodně mokrá a když na ni vyjedete se suchou gumou, je auto skoro neovladatelné. Kdo zůstal na živu, ten na tom vydělal. Byl to fakt skvělý závod, ze kterého jsem měl skvělý pocit. Když vyjedete z boxů na nových gumách a ostatní je mají třeba o pět šest kol starší a vy je pak jen předjíždíte, úplně to změní vaše myšlení a motivaci.

Že bylo mokro, bylo vidět třeba i na Isackovi Hadjarovi, který nezvládl ani výjezd z boxů.

Zrovna tam to bylo hodně mokré. Každý dělá chyby, je to lidské, i mně se to mohlo stát. I proto tenhle sport tak miluju – jak je nevyzpytatelný. Jediné, co na něm nenávidím je to, že v něm tak velkou roli hrají peníze. Uvidíme, jestli ještě další závod bude, protože to vypadá finančně špatně.

S vámi? Nebo s celým týmem Trident?

Se vším, došly nám peníze. Nevím, jestli pojedu za měsíc v Zandvoortu.

Vážně? Jak to, že vám došly peníze?

Tož, nejsou prachy. Na účtu mého sponzora – což je z hlavní části můj otec – je nula. Nemůžeme si dovolit do závodění dávat další peníze.

Takže v Zandvoortu by to mohl být váš poslední závod?

Možná to byl dneska můj poslední závod.

Skutečně? Konec kariéry?

Možné to je. Jsem otevřený všemu, ale jsou věci, které neovlivním. V 19 letech nemůžu mít rozjetý byznys, který by mi vydělával na závodění. Proto jsem dneska jel jako kdybych jel naposled.

O finančních problémech jste věděli už před víkendem? Nebo hrálo roli i to, jakým způsobem ve Spa dojedete? Pomohly by stupně vítězů?

To ne, tak to nebylo, o problémech jsme věděli. Teď potřebujeme, aby se stal zázrak a nějaké peníze od sponzorů jsme sehnali. Jinak bude těžké pokračovat, téměř nemožné.

Roman Staněk během závodu v Belgii

V Zandvoortu se jede Velká cena až za měsíc. Může vám to pomoct?

Trochu jo, ale pořád je to ve stylu, že to lepíme a lepíme. Potřebujeme někoho, kdo nás bude podporovat další dva tři roky s vizí, že chce mít českého pilota ve formuli 1. To je jediná šance.

Velkou roli hrají i výsledky, které byste i vy sám chtěl v celé sezoně lepší. Ale skoro pokaždé se něco nepovedlo – strategie týmu, technický problém, i vy jste dělal chyby.

Udělal jsem spoustu chyb, ale kdo ne? Všichni nováčci dělají chyby. Třeba Victor Martins – jeden z nejrychlejších pilotů formule 2 – ze začátku sezony nedokázal dojet závod. I já mám rezervy, na kterých pracuju, ale nepatřím na místa, na kterých se kvalifikuju. Ať si každý myslí, co chce, ale já patřím mezi pět nejlepších pilotů, mezi ně se řadím.

Tak teď jen zbývá sehnat peníze a ukázat to.

Přesně tak. Sehnat prachy, auto, dobrý tým a prokázat to třeba v příštím roce.