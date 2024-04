Formule 1 se vrací do Číny, samostatně bodovaný sprint budí rozpaky

Kvůli sprintu budou mít závodníci k dispozici jen jeden páteční trénink pro nastavení vozu. Hned po něm bude následovat kvalifikace na sprint.

„Podle mě to není kdovíjak skvělé. Když na nějaké trati tak dlouho nejezdíte, nevíte, co pak zažijete. Asi by bylo lepší mít normální závodní víkend,“ citovala Verstappena agentura Reuters. „Není to úplně moudré, ale uvidíme, čeho tam dosáhneme. Závod se tím trochu okoření, což je asi to, co si všichni přejí vidět,“ doplnil.

Samostatně bodovaný sprint se pojede v sobotu a až poté bude následovat kvalifikace na nedělní závod. Vloni se během sprintových víkendů jela kvalifikace na hlavní závod už v pátek a sobota byla vyhrazená čistě sprintovému programu.

Poslední závod F1 v Číně vyhrál v roce 2019 Brit Lewis Hamilton z Mercedesu, který je v Šanghaji se šesti triumfy nejúspěšnějším jezdcem historie. V dalších letech se podnik nekonal kvůli pandemii koronaviru a do kalendáře se vrátil až letos. Verstappen zajel v Číně nejlepší výsledek před sedmi lety, kdy byl třetí.

Šestadvacetiletý Nizozemec zaútočí na 58. vítězství v kariéře a čtvrté v sezoně. Po dvou úvodních triumfech v Bahrajnu a Saúdské Arábii odstoupil v Austrálii kvůli technickým potížím, před dvěma týdny se ale v Japonsku vrátil na vítěznou vlnu. V pořadí šampionátu vede o 13 bodů před týmovým kolegou Sergiem Pérezem.

Potvrdit dobrou formu chtějí také jezdci konkurenčního Ferrari. Carlos Sainz se pokusí vylepšit třetí místo z posledního závodu v Japonsku, Charles Leclerc byl před dvěma týdny čtvrtý. „Na papíře se zdá, že je to trať, kde bychom mohli být v porovnání se Suzukou o něco silnější. Budeme k tomu ale muset přistoupit jako dosud. Red Bull bude mít asi dál navrch a my se musíme soustředit na sebe,“ uvedl Leclerc.

Velkou pozornost bude poutat domácí jezdec a první čínský závodník v F1 Čou Kuan-jü. Čtyřiadvacetiletý rodák ze Šanghaje se pokusí vybojovat s týmem Sauber první body v sezoně. Závod je především díky jeho účasti vyprodaný. „Chtěl bych to pojmout jako normální závod, ale je mi jasné, že to bude víkend smíšených emocí,“ podotkl Čou Kuan-jü.

Velká cena Číny začne pátečním tréninkem, kvalifikace na sprint bude následovat od 9:30 SELČ. Sprint se pojede v sobotu od 5:00 a o čtyři hodiny později se uskuteční kvalifikace na hlavní závod. Nedělní Grand Prix odstartuje v 9:00.