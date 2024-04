Zašlo slunce a rizika byla pryč. Jsme zpět, radoval se Verstappen

Japonský okruh ve tvaru osmičky mistrovskému Red Bullu sedí, dlouhodobě na něm má dobré výsledky. Svým charakterem totiž vyhovuje dokonale aerodynamicky tvarovaným monopostům Adriana Neweyho. „Teď jsme nahoře. A myslím, že když jsme silní na tratích, jako je tahle, se spoustou rychlých zatáček, ve zbytku sezony nám to hodně pomůže,“ hodnotil druhý v cíli Sergio Pérez.

Rychlé zatáčky jsou dominantní na řadě okruhů jako jsou Barcelona, Red Bull Ring nebo třeba Spa-Francorchamps. Naopak například v Monaku, kde hodně rozhodují mechanické vlastnosti monopostů, by mohlo mít Ferrari šanci. Letos je výkonnostně blíž.

To se potvrdilo také v Japonsku, kde Carlos Sainz skončil na třetím místě a Charles Leclerc byl čtvrtý. Oba byli však poměrně daleko od toho, aby ohrozili jezdce Red Bullu. Ti si jeli svou vlastní ligu, po většinu závodu ani nemuseli závodit naplno. Bylo to vidět v posledních třech kolech, kdy Verstappen chtěl bod za nejrychlejší kolo. Jednoduše šlápl na plyn a najednou zrychlil o více než sekundu na okruh.

„Dnes bylo vše téměř dokonalé, krásné, báječné,“ pochvaloval si trojnásobný mistr světa. „Auto, strategie, okruh i můj výkon. Potvrdily se naše předpoklady, že okruh nám bude sedět.“

Klíčovým momentem byl start a na něm red bully nezaváhaly. Obzvlášť Verstappen sebejistě opět poodjel všem. Starty zvládá poslední dobou se strojovou přesností a vypadá to, že ho nic nemůže překvapit. „Začátek byl klíčový, ten jsme zvládli. Poté už bylo auto lepší a lepší,“ potvrzoval.

Pneumatikáři z Pirelli nasadili do Suzuky své tři nejtvrdší typy pneumatik a potvrdilo se, že udělali dobře. Jejich degradace byla poměrně vysoká. To jediné dělalo Verstappenovi starost – aby mu předčasně neodešlo obutí. Poté však zašlo slunce a Nizozemec si oddechl.

„Zatáhlo se a pneumatiky tolik neodcházely. Až do cíle to bylo stále lepší a lepší,“ těšil se Verstappen. „Navíc nám skvěle vyšly pitstopy. Nevím, jestli byla strategie jedné zastávky rychlejší, ale dnes to pro nás asi bylo jedno,“ uvedl. Narážel tím na Charlese Leclerca z Ferrari, který se díky jediné plánované výměně pneumatik vytáhl z osmého místa na startu na čtvrté v cíli. A nebyl daleko boje o stupně vítězů.

Do Suzuky, na domácí trať Hondy, která spolupracuje s Red Bullem na jeho motorech, jel Max Verstappen sebejistý. Za 14 dní v Číně to však bude jiné. Na okruhu v Šanghaji formule 1 kvůli koronavirové pandemii nejezdily od sezony 2019, chybí technická data pro nové stroje i pro pneumatiky. Pirelli okruh netestovalo, údajně nemělo volného inženýra, kterého by do Číny vyslalo.

„Za čtrnáct dní to bude trochu hektické, to jsou sprintové víkendy vždy. Navíc volba pneumatik bude vabank, na testy budeme mít jediný volný trénink,“ přemýšlel úřadující šampion.

Přesto málokdo věří, že by mohl v Číně prohrát. Přání mnoha fanoušků zůstala nevyslyšena, Red Bull letos dominuje formuli 1 stejně jako v předchozích letech.