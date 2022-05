Máme velký potenciál, pochvaluje si Verstappen. Žehrá jen na spolehlivost

Vyhrál podruhé za sebou, snížil ztrátu v celkovém pořadí na Charlese Leclerca. Premiéra F1 v Miami se Maxu Verstappenovi vydařila. Ale věděl, že tím nic nekončí. Red Bull musí zabrat, zapracovat na autě.

Úřadující šampion z Red Bullu ustál v závěru útoky svého monackého rivala z Ferrari a po třetí výhře v sezoně na něj ztrácí 19 bodů. Apeloval však na svůj tým, aby se dál zlepšoval a pracoval na spolehlivosti vozu.

„Jsme rychlí, ale například v pátečních trénincích to bylo hrozné. I v závodě měl Checo (týmový kolega Pérez) několik problémů,“ vzpomněl na situaci, kdy jeho stájový kolega náhle ztratil sedm sekund na třetího Sainze a zoufale hlásil do vysílačky, že přišel o výkon.

„Musíme se na to soustředit a vyřešit to. Máme velký potenciál, ale potřebujeme být také spolehliví,“ pokračoval Verstappen.

Nizozemský jezdec startoval z třetí příčky, přesto se hned po startu přehnal přes druhého Carlose Sainze z Ferrari. V devátém kole předjel i vedoucího Leclerca a vypracoval si pohodlný náskok.

Max Verstappen (dole) ve vedení velké ceny Miami před Charlesem Leclercem.

Jeho jízdu za 23. vítězstvím v kariéře zkomplikovala havárie Landa Norrise s Pierrem Gaslym, po níž vyjel na trať safety car a rozestupy se smazaly. V posledních deseti kolech tak musel obhájce titulu Verstappen opět bránit svou pozici před Leclercem.

„Safety car mi samozřejmě radost neudělal, ale kvůli tomu, co se stalo, to bylo pochopitelné. Nemůžete být zklamaní, protože v minulosti mi zase zpomalovací vůz pomohl. Věděl jsem, že to na konci bude těžké, a byl to hodně fyzicky náročný závod. Posledních deset kol jsme museli jet naplno,“ uvedl Verstappen.

Čtyřiadvacetiletý pilot navázal na předchozí triumf z GP Emilie Romagny a v posledních dvou závodech snížil ztrátu na Leclerca ze 46 na 19 bodů. Před diváky na Floridě slavil i v helmě týmu amerického fotbalu Miami Dolphins, u jehož stadionu Hard Rock se závod konal.

„Myslím, že to byl neuvěřitelný závod. Není snadné uspořádat takovou událost, ale organizátoři odvedli úžasnou práci. Závodit tady mě bavilo. Pokud jde o trať, určitě můžeme ještě pár věcí změnit, ale je to hezké místo. Na druhou stranu i odsud získáte stejný počet 25 nebo 26 bodů jako ve většině závodů,“ dodal 24letý jezdec.