Sám měl problémy, pak sestřelil McLaren. Alonso se pak Gaslymu omluvil

Vše začalo v nájezdu do 39. kola, kde Alonso pustil svou formuli mezi obrubník pravotočivé zatáčky a Gaslyho. Španěl zablokoval svá přední kola a vrazil do pravé zadní pneumatiky vozu AlphaTauri.

Alonso si stěžoval, že mu Gasly na poslední chvíli „zavřel dveře“, avšak ihned bylo jasně patrné, že vinu za kontakt nese on sám.

Španěl obdržel pětivteřinovou penalizaci, v závodě ale pokračoval na rozdíl od Gaslyho bez jakéhokoliv poškození.

„Byl jsem při manévru až příliš optimistický,“ přiznal Alonso. „Trest jsem si zasloužil, byla to moje chyba, brzdil jsem pozdě. Pierrovi jsem se omluvil a beru to na sebe,“ pokračoval.

A právě nespecifikovaná závada v oblasti zadní nápravy značně ztížila Gaslymu řízení. Stěžoval si na problémy při zatáčení, několikrát přejel čáru značící hranici tratě.

Právě jeden takový výjezd mimo trať zaznamenal o kolo později. Nejdřív se nevešel do pravotočivé, následně také do levotočivé zatáčky. Zaváhání využily oba vozy Haas.

„Zkusili jsme zajet ještě jedno kolo, abychom zjistili, jestli můžeme pokračovat, ale auto bylo příliš poškozené. Už jsem se nemohl udržet na trati, ani odbočit doleva,“ vysvětloval po závodě Gasly.

Následoval McLaren Norrise. I on si všiml starostí Gaslyho udržet svůj monopost na trati a chtěl ho z levé strany předjet. Angličan byl rychlejší, dostal se na úroveň Francouze a když už se zdálo, že je před ním, přišla rána.

„V posledním kole, když jsem se vracel do boxů, jsem jel opravdu pomalu a v osmé zatáčce kolem mě projížděla auta. Snažil jsem se natlačit co nejvíce doprava, ale Norris byl až příliš blízko a prorazil mi levou přední pneumatiku, “ snažil se přiblížit, co se stalo.

Norrisovi ulétlo pravé zadní kolo a samozřejmě nemohl pokračovat. Gasly v témže kole zajel do boxů, kde svůj vůz rovněž odstavil.

Nemohl totiž pořádně zatáčet. I při sledování srážky z kamery připevněné na voze Gaslyho lze vidět, že se jezdec snaží zatáčet doprava, avšak kola směřují rovně.

„Zatáčka vede doprava, ale Gasly jel rovně. Jestli to bylo kvůli poškození, tak nevím, co jsem měl dělat. Možná jet úplně vlevo podél zdi a doufat v to nejlepší. Asi jsem měl prostě smůlu,“ smutnil Norris v cíli.