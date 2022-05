Do formule 1 míří Audi i Porsche, prozradil ředitel Volkswagenu

Německé automobilky Audi a Porsche se rozhodly vstoupit do seriálu mistrovství světa formule 1. Uvedl to Herbert Diess, ředitel koncernu Volkswagen, do jehož skupiny obě značky spadají. Podrobnosti si nechal pro sebe.