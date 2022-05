To je vaše práce! Frustrovaný Hamilton sepsul v Miami tým Mercedes

Velká cena Miami, premiérový závod na okruhu Miami Gardens vystavěného kolem a uvnitř Hard Rock Stadium, kde hraje tým amerického fotbalu Miami Dolphins, byl dalším z řady, který Mercedesu nevyšel.

A nevyšel ani Lewisi Hamiltonovi, který se musel nejen spokojit s body za šesté místo, ale navíc podlehl v přímém souboji Georgi Russellovi, mladšímu týmovému kolegovi.

„Dneska mi strategie moc nepomohla,“ pronesl sklesle v cíli, když kvůli sjetým tvrdým gumám na svém autě prohrál souboj s Russellem. Ale mnohem tvrdší byl o pár minut dříve. Ve chvíli, kdy na dráhu vjel safety car a jemu začínalo být jasné, že jeho šance na posun vpřed, šance na to, že se přiblíží stupňům vítězů, se právě rozplývají.

Zatímco George Russell se konečně dočkal, vytoužený zpomalovací vůz se objevil na trati a on mohl bez větší časové penalizace vyměnit pneumatiky, Hamiltonovi, který už plánoval jet až do cíle, se nehoda moc nehodila. Čtyřiadvacetiletého kolegu měl najednou těsně za zadním křídlem.

Vyplatilo by se mu také přezout na nové gumy? Mělo smysl riskovat další přezouvání? „Lewisi, přezujeme také pneumatiky?“ zeptal se jeho závodní inženýr Peter Bonnington. „Já strategii nedělám, to není na mě,“ odpověděl Hamilton. „To je vaše práce dělat rozhodnutí, nechtějte to po mně!“ Zaskočený Bonnington tedy rychle odpověděl: „OK, zůstaň na dráze.“

Sedminásobný šampion samozřejmě musel po závodě čelit dotěrným otázkám reportérů. Opravdu bylo na místě tak reagovat? „Nemám zdání, kde jsou soupeři, jaký je možný scénář,“ vysvětloval. „Takže když mi tým řekne, abych rozhodl, je to zvláštní. Nemám dost informací, neznám detaily, oni za mě dělají tato rozhodnutí, je to jejich práce. Proto na ně spoléhám, ale dnes to hodili na mě, nerozumím tomu.“

Výjezd safety caru často rozhoduje závody a bývá jediným faktorem, který zásadně změní pořadí. Jeho načasování se Hamiltonovi nehodilo podruhé ve třech závodech. Není divu, že začal být frustrovaný.

Ale proč chtěl technický tým Mercedesu rozhodnutí po něm? Je opravdu tak nesvéprávný? Ne, to určitě ne. Kořeny údajné bezradnosti Hamiltonova inženýra je třeba hledat jinde.

Lewis Hamilton z Mercedesu v kvalifikaci Velké ceny Miami F1.

„O všem rozhoduje. Hamilton je šéf, co řekne to platí. Snad jen Toto Wolff (šéf stáje) se s ním odváží diskutovat,“ uvedl nedávno oficiální fotograf týmu Mercedes Jiří Křenek.

Stejně tak často je slyšet při závodech v komunikaci, jak Hamilton rozhodnutí o načasování zastávky zpochybňuje a řeší, jestli by nebylo správné měnit pneumatiky jindy. Nebo rovnou k mechanikům prostě nezajede.

Nelze se tedy inženýrovi divit, že požádal „šéfa“ o jeho názor. Sám přesně nevěděl, co by bylo nejlepší, a nechtěl rozhodnout špatně. Jenže Hamilton si to přebral po svém.