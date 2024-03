Skvělý teenager Bearman. Ferrari bylo druhým nejlepším týmem i s nováčkem

Břicho ho bolelo už ve druhém tréninku, doufal však, že se vše uklidní a bolest ustoupí. Jenže se nestalo, zanícené slepé střevo začalo v noci ostře bodat a reakce lékaře byla jasná: „Musíš na operaci.“ Velká cena Saúdské Arábie skončila pro Carlose Sainze už po druhém tréninku.

Ferrari náhradu dlouho nehledalo - rezervní jezdec jeho a zároveň Haasu, talentovaný Angličan Oliver Bearman, byl jako jeden z favoritů série formule 2 přímo na okruhu v Džiddě. Nebývá zvykem, že by mocná Scuderia posadila do auta teenagera. Stalo se to pouze jednou - Velkou cenu Itálie jel v rudých barvách v roce 1961, tedy před více než šedesáti lety, 19letý Ricardo Rodriguez. Ale i on byl starší než nyní Bearmen.

Angličan se nabízené šance chopil tak, jak se na jeden z největších talentů světového motorsportu sluší - v tréninku si auto osahal, v kvalifikaci zapsal skvělé jedenácté místo, když těsně nepostoupil do desítky nejlepších.

„Byl úžasný, okamžitě srovnal svou kvalifikační výkonnost se všemi ostatními. V podstatě bez přípravy, má před sebou velkou budoucnost,“ hodnotil po kvalifikaci monacký týmový kolega.

Všichni čekali, zdali udrží fazónu i v závodě. Start byl divoký, v podstatě s neznámým autem, s plnou nádrží benzinu, tedy s těžkým vozem, čelil úzké první zatáčce. Sice mu nevyšel plán s přejížděním soupeřů hned v prvních kolech, Juki Cunoda z týmu RB mu odolal, ale jen do výměn pneumatik.

Po havárii Strolla, hektických zastávkách a divokých okamžicích v boxech i na dráze přišla klidná fáze závodu. A Bearman začal předjíždět a naplno využívat druhého nejlepšího auta letošní F1 - konečně zdolal Japonce Cunodu, prohnal se kolem Číňana Čoua i Němce Hülkenberga. Byl tak jedním z mála jezdců, kteří při Velké ceně na Arabském poloostrově, v těžkém a dlouhém závodě, předjížděli.

„Tohle je jeden z fyzicky nejnáročnějších závodů sezony, hodně času jedete naplno, hodně se potíte. Olie (Bearman) by vám to určitě potvrdil, je to dřina,“ popisoval v cíli třetí Leclerc.

Když před koncem závodu zastavili u mechaniků Lando Norris a Lewis Hamilton, poskočil rodák z Essexu na sedmé místo. Jenže oba mnohem zkušenější závodníci nebyli daleko za ním. Pár kol před cílem s nejměkčími pneumatikami.

Ani tehdy Bearman neztratil sebejistotu, dál zajížděl vynikající časy, držel se poblíž Georgeho Russella a ani Norris, ani Hamilton, který by klidně mohl být jeho otcem, se k předjíždění nedostali.

„Bylo pro mě zcela fascinující, jak s F1 můžete tlačit na pilu, v jakém se dá jet tempu. Posledních deset kol, když jsem za sebou měl dva kluky s měkkými gumami. Jel jsem jedno kvalifikační kolo za druhým. Chtělo to hodně přesnosti, na trati jako je tato, kde jsou zdi tak blízko, ale užíval jsem si každý okamžik,“ popisoval nadšeně Bearman.

A také po závodě ho ocenil týmový kolega. „Byl neuvěřitelný, jak byl hned rychlý, jak se sžil s autem, jak zajížděl skvělé časy po celý závod. Je pouze otázkou času, než bude pevnou součástí formule 1,“ věří Charles Leclerc.

Tým Ferrari bez Sainze uspěl. Za bezkonkurenčním Red Bullem sebral ze všech stájí nejvíce bodů. Dál tak v celkovém pořadí uniká Mercedesu, který se na rychlém okruhu trápil.

Za čtrnáct dní bude s největší pravděpodobností zpátky v kokpitu Carlos Sainz. Rekonvalescence po operaci slepého střeva trvá jen pár dní. Vždyť španělský závodník se dokonce objevil v boxech Ferrari již v průběhu Velké ceny, jen den po zákroku. Bearman ale nešťastný nebude.

„Myslím, že Carlos se dobře zotavuje a v Austrálii bude zpátky v autě. Doufám, že bude a že se uzdraví. Je to jeho auto, jeho šampionát. Mým cílem je uspět ve formuli 2, na tu se teď musím soustředit,“ dodal jeden z jezdců juniorské akademie Ferrari.