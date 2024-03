Dusno v Red Bullu. Verstappena čeká náročná Velká cena Saúdské Arábie

Neshody mezi Josem Verstappenem a Hornerem se týkají setrvání šéfa Red Bullu ve funkci poté, co byl před sezonou interně vyšetřován kvůli možnému nevhodnému chování k zaměstnankyni týmu. Vedení stáje zbavilo Hornera podezření těsně před úvodním závodem v Bahrajnu. S tím otec trojnásobného světového šampiona nesouhlasil.

„Dokud v té funkci zůstane, bude tady pořád napětí,“ řekl Jos Verstappen listu Daily Mail. „Hrozí, že se tým rozpadne. Takhle to dál nejde. Exploduje to. Hraje si na oběť, i když je to on, kdo způsobil problémy,“ doplnil bývalý závodník F1. Velkou cenu Saúdské Arábie vynechá, dal přednost regionální rallye v Belgii.

Max Verstappen neshody nekomentoval. Jeho budoucnost v Red Bullu je však nejistá. Spekuluje se o odchodu do Mercedesu, kde bude od příští sezony volné místo po přestupu Lewise Hamiltona do Ferrari.

Přestože má šestadvacetiletý rodák z Hasseltu kontrakt v Red Bullu do roku 2028, podle poradce Helmuta Marka je součástí smlouvy i výstupní klauzule, která by mu umožnila okamžitý odchod. „Pokud jde o mě, nebudu stát Maxovi v cestě,“ uvedl Marko pro F1 Insider.

Na trati se Verstappen pokusí navázat na úspěch z Bahrajnu. Před týdnem zvítězil v Sáchiru o více než 22 vteřin před týmovým kolegou Sergiem Pérezem. Závod v Saúdské Arábii se jede opět večer pod umělým osvětlením. „Je to úplně jiný profil tratě. Je tu víc vysokorychlostních zatáček,“ podotkl Verstappen, který může získat 56. vítězství v kariéře.

Nizozemec startoval vloni kvůli technickým potížím z 15. místa a dojel druhý za Pérezem. Šlo o jeden ze tří závodů v sezoně, který nevyhrál. V Džiddě zatím triumfoval jen před dvěma lety.

Navázat na slibný vstup do sezony chtějí také ve Ferrari, jehož piloti Carlos Sainz a Charles Leclerc obsadili v Sáchiru třetí a čtvrté místo. Bez šancí nemusí být ani Mercedes s Georgem Russellem a Hamiltonem. „Máme příležitost se posunout. Čeká nás úplně jiný okruh, než je v Bahrajnu a chceme dál porozumět našemu novému vozu,“ řekl šéf týmu Toto Wolff.

Program Velké ceny Saúdské Arábie je stejně jako předchozí závod v Bahrajnu ovlivněn ramadánem. Po čtvrtečních dvou trénincích se pojede v pátek třetí a po něm přijde na řadu v 18:00 SEČ kvalifikace. Závod se uskuteční v sobotu ve stejný čas.