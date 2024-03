Kvalifikaci F1 v Saúdské Arábii vyhrál Verstappen před Leclercem

Šestadvacetiletý Verstappen vyhrál po Bahrajnu také druhou kvalifikaci v sezoně. Celkově získal 34. pole position v kariéře a osamostatnil se v pozici pátého nejúspěšnějšího jezdce historie před Britem Jimem Clarkem a Francouzem Alainem Prostem. Na čtvrtého Sebastiana Vettela z Německa ztrácí nyní 23 triumfů.

„Byl to úspěšný den. Přes noc jsme auto trochu vylepšili a díky tomu jsem získal sebevědomí, abych útočil v rychlých zatáčkách. Dnes jsem se cítil ve voze velmi dobře,“ řekl před televizními kamerami Verstappen.

Trojnásobný mistr světa z Nizozemska zaútočí v sobotním závodě na 56. vítězství v F1. Případnou druhou výhrou v sezoně by navýšil náskok v čele šampionátu. V součtu s minulou sezonou může svou vítěznou sérii prodloužit na devět závodů. V Saúdské Arábii zatím zvítězil jen před dvěma lety. Vloni skončil druhý za Pérezem.

Monačan Leclerc si v závěrečné části kvalifikace stěžoval na chování vozu, přesto se propracoval do první řady. „Z toho zajetého kola mám radost. Škoda jen, že jsme skončili o něco dál, než jsme doufali. Závod je ale zítra. Doufám, že překvapíme a budeme schopní se utkat s Red Bully,“ uvedl Leclerc.

Třetí Peréz ztratil na Leclerca 16 tisícin sekundy. „V posledním kole jsem se už moc nezlepšil. Proto jsem asi přišel o přední řadu. Max zajel úžasné kolo, na něj jsem dnes neměl. Přední řada ale byla možná. Zítra nás čeká dlouhý závod a může se stát cokoliv,“ řekl Pérez.

Těsně za první desítkou skončil druhý jezdec Ferrari Oliver Bearman. Osmnáctiletý Brit, který nahradil Carlose Sainze odpočívajícího po operaci slepého střeva, byl jedenáctý. Od desátého Lewise Hamiltona z Mercedesu ho ve druhé části kvalifikace dělilo 36 tisícin sekundy.

Oliver Bearman z Ferrari se chystá na kvalifikaci Velké ceny Saúdské Arábie.

„Ten závodník ve mně ví, že auto bylo dost rychlé na to, abych byl ve třetí části kvalifikace. Jsem trochu zklamaný, ale když se ohlédnu pár dní zpět, tak jsem hrdý na to, co jsem dnes dokázal,“ podotkl Bearman.

Z první části znovu nepostoupili piloti Alpine. Esteban Ocon skončil sedmnáctý, Pierre Gasly hned za ním. Z poslední příčky odstartuje Číňan Čou Kuan-jü ze Sauberu, který po nehodě ve třetím tréninku vyjel na trať až na poslední chvíli a nestihl zajet měřené kolo.

Druhý závod sezony je stejně jako předchozí Velká cena Bahrajnu ovlivněný ramadánem. Sobotní závod začne v 18:00 SEČ.