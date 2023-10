Po třiceti letech. Šťastlivec Sargeant vrátil Spojené státy na body ve formuli 1

Je to už drahnou řádku let, co mohli američtí fanoušci oslavovat body svého jezdce ve formuli 1. Ač ta za mořem za královnu motorsportu považována není, přesto své diváky má, což dokládají statisícové davy na okruhu v Austinu, kde se jela nedělní Velká cena USA. A právě na ní získal dvaadvacetiletý Logan Sargeant, byť se štěstím, svůj první bod v F1.