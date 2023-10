Verstappenova rekordní jízda v Mexiku. Šestnáctý triumf v sezoně i vyrovnání Prosta

Verstappen o více než třináct vteřin porazil druhého Lewise Hamiltona z Mercedesu, třetí dojel Charles Leclerc z Ferrari, jehož čeká vyšetřování komisařů kvůli jízdě s poškozeným vozem.

ONLINE Velká cena Mexika v podrobné reportáži

Šestadvacetiletý Verstappen vyhrál v Mexiku potřetí za sebou a popáté z posledních šesti podniků. V devatenáctém závodě sezony uspěl navzdory startu z třetího místa. Vedení udržel i po pozdějším restartu z pevných pozic, kdy byl závod po nehodě Kevina Magnussena ve 33. kole přerušen.

„Prožíváme neskutečnou sezonu. Vůz byl opět velmi dobrý. Snažili jsme se použít jinou strategii než ostatní, ale kvůli červené vlajce jsme ji nemohli ukázat. I tak byly tvrdé pneumatiky na konci velmi dobré. A co mohu po šestnáctém vítězství dokázat dál? Nevím, možná získat sedmnácté či osmnácté,“ řekl v rozhovoru před televizními kamerami Verstappen.

Naprázdno vyšel Verstappenův týmový kolega Sergio Pérez. Třiatřicetiletý rodák z Guadalajary havaroval v domácí Grand Prix hned v první zatáčce po kontaktu s Leclercem a odstoupil. Jeho náskok na druhém místě v MS před Hamiltonem se tak snížil na dvacet bodů.

„Neměl jsem kam uhnout. Byl jsem mezi dvěma red bully a bohužel jsem narazil do Checa (Péreze). Neměl jsem ale kam uhnout. Takový je život. Poškodil jsem si vůz a ukončil Checův závod. Samozřejmě jsem nechtěl, aby takhle skončil, ale neudělal jsem to schválně,“ uvedl Leclerc.

Velkou cenu Mexika navštívilo během tří dnů rekordních 400.639 diváků. Start vyšel skvěle Verstappenovi, který se ze třetího místa protlačil před vítěze sobotní kvalifikace Leclerca do vedení.

Lewis Hamilton z Mercedesu skončil ve VC Mexika 2023 na druhém místě.

Podobně se snažil protlačit ke špici také Pérez. Mexičan se po startu z pátého místa dostal rovněž na úroveň Leclerca, v nájezdu do první zatáčky ale do monackého soupeře narazil, vyletěl ke zděšení fanoušků do vzduchu mimo trať a později odstoupil.

Leclerc pokračoval i s poškozeným předním křídlem, tempo vedoucího Verstappena však nedokázal akceptovat. Komisaři rozhodli, že budou jeho jízdu s poškozeným vozem vyšetřovat po závodě. Třetí příčku držel Carlos Sainz, čtvrtý byl Lewis Hamilton z Mercedesu.

Ve dvacátém kole Verstappen zastavil pro nové pneumatiky, o pět kol později ho následoval Hamilton. Piloti Ferrari stavěli po třiceti odjetých kolech a Sainze vystřídal na třetí příčce Hamilton.

Ve 33. kole havaroval tvrdě Magnussen z Haasu. Ředitelství závodu se kvůli poškozené bariéře a odklízení trosek rozhodlo podnik zhruba na půl hodiny přerušit. Restart proběhl z pevných pozic. Zatímco Verstappen s Leclercem zůstali na tvrdých pneumatikách, třetí Hamilton zvolil střední směs.

Verstappen udržel po restartu vedení, Leclerc se ale útoku Hamiltona neubránil a ve 40. kole o druhou příčku přišel. Přestože ve Ferrari věřili, že Hamiltonovy pneumatiky se časem opotřebují, Brit dál zajížděl dobré časy a druhé místo udržel až do cíle. Skokanem dne se stal Lando Norris z McLarenu, který dojel po startu ze sedmnáctého místa pátý.

Mistrovství světa pokračuje příští týden Velkou cenou Brazílie.