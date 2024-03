Potrestaný Alonso. V Austrálii „vybrzdil“ soupeře, ten havaroval

V závodě si Alonso, jak se stalo od minulé sezony zvykem, počínal skvěle. Z desátého místa na startovním roštu úspěšně atakoval jezdce před sebou, protáhl se vpřed a nic neztratil. S výměnou pneumatik vyčkával do poslední chvíle, což se mu nebývalo vyplatilo - když v 18. kole zabočil do pitlane, zrovna zastavoval na dráze s poruchou motoru Lewis Hamilton a zablikal virtuální safety car. Po návratu na dráhu se Alonso našel na skvělém pátém místě.

Za něj padl i Sergio Pérez, což si jako jezdec Red Bullu nemohl nechat líbit. Španěla předjel. A to hned dvakrát, protože druhé výměny pneumatik opět vyšly lépe Alonsovi. A poté? Poté již dvaačtyřicetiletý bývalý šampion hlídal čísla na displeji, pneumatiky a těšil se do cíle. Za ním se však přibližoval George Russel s mercedesem - lehce rychlejší a žhavý po bodech.

Čtyři kola před cílem Brit soupeře dorazil, přiblížil se mu na jednou sekundu a získal DRS - tedy pomoc otevřeného zadního křídla. Nicméně možná nejlepší obranář F1 Alonso ho k ničemu nepouštěl, žádný skutečný pokus o předjetí neproběhl, navíc Russell v posledním kole nezvládl řízení a rozmlátil auto o bariéru za šestou zatáčkou. Už podruhé v sezoně. Nic pěkného. Ale bylo to, nebo mohlo být, trochu jinak.

Brzdění proti pravidlům

Hned po závodě si oba jezdce, zejména tedy Alonsa, předvolali sportovní komisaři. Nezdál se jim Alonsův manévr těsně před nehodou. Jeho auto zpomalilo o hodně dřív, než by mělo začít brzdit do zatáčky. Pilot Aston Martinu to musel vysvětlit. A moc mu to nešlo.

Verze, že měl technické problémy, se nepotvrdila. „Měl jsem na konci nějaké potíže, asi patnáct kol s baterií,“ uvedl Alonso. A před nehodou hlásil do rádia, že má příliš tuhý plynový pedál, což se projevuje při zrychlování. To nestačilo.

Proč před šestou zastávkou zpomalil a poté opět zrychlil, se mu vysvětlit nepodařilo. Telemetrie totiž ukázala, že Alonso dal těsně před Russellovou nehodou nohu z plynu dřív o přibližně sto metrů než kdykoliv předtím v závodě. Ve stejné chvíli také podřadil a mírně přibrzdil. A to v místě, kde se nikdy neřadí. Navíc poté opět zařadil vyšší rychlost a zrychlil. Neobvyklé, zvláštní, navíc proti pravidlům.

„Byl jsem půl vteřiny za Alonsem, ale najednou z ničeho nic jsem byl extrémně blízko, přilepený na jeho zadní křídle,“ popisoval Russell.

Důsledek takového přiblížení k soupeři je jasný - auto ztratí přítlak na předku, tedy ovladatelnost v zatáčce a jezdec se stane jen pasažérem v neřízené střele. Stalo se přesně tohle Russellovi? Těžko říct, pilot sám si po závodě na Alonsa nestěžoval. Naopak označil za viníka nehody sám sebe a omluvil se týmu.

Jednání svého soupeře nechtěl Brit komentovat. „Těžko soudit. Bylo to trochu zvláštní, ale nemám k tomu co víc říct. Ať to posoudí sportovní komisaři,“ uvedl po závodě.

A ani rozhodčí závodu formule 1 netvrdili ve svém rozhodnutí, že Alonso způsobil nehodu. Dokázat to nemohli, to by bylo velmi obtížné. Nicméně porušení pravidel v Alonsově jednání našli, sportovní pravidla mimo jiné říkají: „Vůz nesmí být nikdy řízen zbytečně pomalu, nevyzpytatelně a nebo způsobem, který by mohl být nebezpečný pro ostatní.“

A Alonso podle nich nebezpečný svou jízdou byl. Navíc se podle nich pokusil udělat nezvyklý manévr úmyslně, což sám vyvrátit nedokázal. Takže namísto deseti sekund byl potrestán dvaceti. Dává to smysl i proto, že trest deseti sekund by ho o žádnou pozici nepřipravil.

Po přidání dvaceti sekund ke konečnému času se Alonso propadl na osmé místo ze šestého a přišel o čtyři body. Jeho tým Aston Martin pouze o dva, protože si zároveň o pozici polepšil jeho stájový kolega Lance Stroll.

Dvojnásobný mistr světa Alonso byl vždy skvělým jezdcem, ale zároveň i kontroverzním, nevypočitatelným a ostrým ve svém vyjadřování i chování. Šel si vždy za svým téměř za jakoukoliv cenu. Díky tomu byste v pedoku našli dost lidí, kteří by ho za svého dobrého přítele určitě neoznačili. Ale díky tomu je i dvojnásobným mistrem světa a minulý rok ohromil svými výsledky v podceňovaném aston martinu motoristický svět.