POHLED: Lanci, nestačilo už? Strollovi chybí základní slušnost. V F1 přesluhuje

Znovu ukázal prstem na všechny kromě sebe.

Já že jsem udělal chybu? Ale prosím vás, to vy všichni za to, že jsem naboural do auta přede mnou, můžete!

Tak nějak vypadá vnímání světa u Lance Strolla. Víkend v Číně nabídl další důkaz.

Jízda za safety carem má své důvody, a hlavně i svá pravidla. Jezdci mají zpomalit, dbát zvýšené pozornosti a opatrnosti, protože na trati probíhají určité úpravy.

lance stroll and daniel ricciardo backshots pic.twitter.com/obx5vmMjfA — ✿ lumi !! ⁶³ (@23russells) April 21, 2024

Jasně, ve chvíli, kdy se blíží restart závodu, se všichni snaží být co nejblíž vozu před nimi, ale stále platí jasná poučka, kterou všichni známe už z autoškoly: nesmíte omezit ani ohrozit vedle vás jedoucí vozidla a zároveň si musíte držet dostatečný odstup. Silniční zákon mluví jasně.

Stanovuje: „Řidič vozidla jedoucí za jiným vozidlem musí ponechat za ním dostatečnou bezpečnostní vzdálenost, aby se mohl vyhnout srážce v případě náhlého snížení rychlosti nebo náhlého zastavení vozidla, které jede před ním.“

Ve formuli 1 se to pochopitelně dělá hůř než v osobním autě na silnici, ale proto v ní jezdí nejlepší z nejlepších. Lance Stroll opakovaně ukazuje, že mezi ně nepatří.

Tuhle poučku nesplnil, od komisařů dostal trestné body do závodní licence, ale že by uznal svou chybu? Naopak, hned po srážce ještě piloty před sebou označil za idioty, než vjel do boxů.

A ani poté chybu nepřiznal.

„Klasická harmonika. Někdo vepředu zabrzdil z 60 kilometrů skoro na nulu. Nevím kdo, ale byl to stupidní manévr,“ pokračoval.

Když se o jeho slovech doslechl zmiňovaný Ricciardo – tradičně usměvavý Australan, který svou vážnou tvář ukazuje jen zřídkakdy, tentokrát vybouchnul.

„Začínal jsem se vyklidňovat, než jsem se doslechl, co si Lance o incidentu myslí. Zjevně jsem idiot a byla to moje chyba,“ kroutil hlavou Australan. „Trochu se ve mně vaří krev. Jediné, co za safety carem máte dělat, je následovat auto před vámi. Nic víc… Snažím se, abych neřekl, co bych chtěl říct, ale víte co? Ať si na*ere. Když nedokáže přijmout ani tohle a omluvit se, není mu pomoci.“

Lance Stroll z týmu Aston Martin v tréninku na Velkou cenu Číny F1.

Místo, aby si Stroll vzal příklad z pilotů Ferrari, kteří poté, co do sebe ve sprintu lehce ťukli, se v médiích kajícně omlouvali a brali vinu na sebe, jen aby napětí zmírnili, on ne.

Tenhle mistrovský kus diplomacie v sobě prostě nemá.

Syn slavného a movitého otce Lawrence, jenž vlastní stáj Aston Martin a jehož sny jsou možná větší než ty synovy, se opakovaně chová jak rozmazlený fracek.

Vzpomínáte na loňskou Velkou cenu Kataru, kde rozzuřeně strčil do svého trenéra poté, co vypadl v první části kvalifikace? Tehdy se po nějaké době přes sociální sítě omluvil, ale pachuť to zanechalo.

Aston Martin's Lance Stroll speaks after appearing to 'shove' his personal trainer after qualifying in P17 in Qatar 🏎🇶🇦 pic.twitter.com/8FxVINo74a — Sky Sports News (@SkySportsNews) October 7, 2023

Těžko se ubránit dojmu, že nebýt táty, ve formuli 1 by už dávno neseděl.

Těch nehod, co způsobil svou arogantností na trati, kdy se nepodíval do zpětných zrcátek, nebo dělal, že soupeře, který se ho snaží předjet, neviděl…

Stroll nemá ani dostatečnou rychlost na dráze.

Srovnání s Fernandem Alonsem je naprosto tristní a vyznívá jednoznačně. Jak v kvalifikacích, tak v závodech, nebo časech jednotlivých kol.

Až to vypadá, jako kdyby oba jezdili za úplně jinou stáj. Výkonnostní rozdíl mezi nimi je ještě větší než třeba v případě Maxe Verstappena se Sergiem Pérezem, a to je přitom Mexičan mnohem častěji kritizován za to, že svému kolegovi nestačí. A že tím pádem v Red Bullu nemá co dělat.

Naopak tlak na Lance Strolla je v tomhle vlastně nijaký.

Ani z vlastní garáže a vlastně ani z médií.

Nemá to smysl.

Aston Martin nefunguje jako klasická stáj, ve které daný pilot musí buď předvádět uspokojující výsledky, nebo mít za sebou významnou finanční stabilitu. Když celý tým vlastní Papá Stroll, tyhle poučky neplatí.

Přitom mnoho z průšvihů, které Lance Strolla v posledních letech provází, by pokaždé alespoň trochu spravila jednoduchá omluva. Věc, kterou ale tenhle člověk jaksi nemá ve slovníku.

I proto už ve formuli 1 dávno přesluhuje.