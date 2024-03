„Dělal by stojky“, aby získal Verstappena. Šéf Mercedesu hledá cestu z krize

Ještě minulý rok by si stěží takový výrok zkušený manažer a spolumajitel stáje dovolil. Měl svou hvězdu Lewise Hamiltona a jakékoliv oslavování mistra světa Verstappena by nemuselo v týmu dělat dobrotu. Jenže se znechuceným Britem nevychází poslední dobou nejlépe. A poté, co sedminásobný šampion podepsal pro příští sezonu Ferrari, ještě o něco hůř. A tak není divu, že hledá nejlepšího pilota šampionátu jinde.

Jsou to pouhá slova a přání, o plánování přestupu nepadla ani zmínka. Bylo by však zvláštní, kdyby Wolff hovořil jen tak do větru. V posledních dnech se totiž kolem budoucnosti Maxe Verstappena zvedla vlna spekulací - kvůli obvinění šéfů Red Bullu z obtěžování se s týmem rozhádal jeho otec Jos Verstappen a je otázka, zdali kontroverze nemůže přinést možný odchod šampiona.

Po kvalifikaci dokonce trojnásobný mistr Verstappen světa sdělil, že pokud by byl z Red Bullu vyhozen osmdesátiletý Helmut Marko, sám by také uvažoval o odchodu. Vzápětí sice byla budoucnost zkušeného Rakušana u stáje potvrzena, nicméně nejistoty kolem Verstappena se chytily jiné subjekty. Jako třeba Toto Wolff.

Šéf Mercedesu Toto Wolff

Viděl by Verstappena jako ideální náhradu za Lewise Hamiltona. Jak by také ne. „Na startovním roštu není tým, který by nedělal stojky, aby měl Verstappena ve svém autě. Ale to rozhodnutí je pouze na něm a on si musí vybrat,“ uvedl Wolff. „My máme na místo Hamiltona dost variant, nadějné mladé jezdce, i o něco zkušenější, ale takové rozhodnutí nelze udělat za pár týdnů. Spíš to bude v řádu měsíců.“

Možná to George Russell neslyší rád, ale mnozí by si na pozici lídra Mercedesu představovali někoho slavnějšího, možná i silnějšího. „Samozřejmě, že bych rád viděl u nás Verstappena. Ale nejdřív musíme vyřešit problémy s autem. Dlužíme to našim jezdcům Georgovi a Lewisovi. Potom můžeme snít o dalších sezonách,“ dodal Wolff.

Max Verstappen má smlouvu s Red Bullem do konce sezony 2028 a je dost možné, že ji dodrží. Zatím jeho setrvání v týmu šampionů nikdo nezpochybňoval. Až dodnes. Ale možná jde jen o malou vlnku v poklidném moři vítězného Red Bullu.