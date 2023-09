Florbalistky poprvé v historii porazily Švédsko a skončily na EFT druhé

Z dosavadních 37 zápasů český tým až do dnešní historické výhry prohrál pětatřicetkrát v běžné hrací době. Jen v říjnu 2008 uhrál remízu 3:3 a o 11 let později prohrál 5:6 až po nájezdech. V obou případech to bylo na EFT v Praze.

V brance dostala poprvé příležitost osmnáctiletá debutantka Monika Šolleová, k výhře přispěla 21 zákroky a chytila tři nájezdy. Švédky vedly 1:0 a 3:1, ale Ratajová a Karolína Suchá vynutily rozstřel. V něm se prosadila v první i čtvrté sérii Ratajová, za Švédsko skórovala jen Öhgrenová.

Euro Floorball Tour žen Ústí nad Labem Česko - Švédsko 4:3 po sam nájezdech (1:1, 0:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 15 Řepková (Staňková), 46. Ratajová (Plášková), 53. Suchá (Brucháčková), rozhodující sam. nájezd Ratajová - 12. Anderssonová, 25. Lonebergová (Viströmová), 44. Öhgrenová (Johanssonová). Rozhodčí: Tomáš, Cíbik (oba SR). Vyloučení: 1:0. Bez využití. Diváci: 627. Finsko - Švýcarsko 5:6 po sam. nájezdech (1:1, 1:3, 3:1).