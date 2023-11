V nominaci florbalistek na MS jsou i dvě pamětnice historického bronzu

Kouč Lukáš Procházka do dvacetičlenného výběru zařadil také pět juniorských vicemistryň světa z loňského roku. Český florbal oznámil nominaci v tiskové zprávě.

Třiatřicetiletá Christianová, která je nejstarší hráčkou v historii národního týmu, debutovala už na MS v roce 2009 ve Västeras a chyběla jen před osmi lety v Tampere. Se 132 zápasy v reprezentaci je třetí za Krupnovou, která vyrovnala rekord Hany Koníčkové se 135 duely. O tři roky mladší Krupnová v St. Gallenu debutovala a od té doby na vrcholu sezony nechyběla. Drží reprezentační maxima i se 165 body, 101 brankami a 64 asistencemi.

Na nejlepším výsledku českých juniorek se loni v Katovicích podílely obránkyně Kristýna Lechnerová ze švýcarského Zollbrücku, Michaela Mechlová z finského SB-Pro a útočnice Anna Brucháčková z Bulldogs Brno, Vendula Maroszová z Vítkovic a Karolína Klubalová z Liberce. Vedle nich se na MS představí poprvé také obránkyně Šárka Staňková z Vítkovic.

„Mix zkušeností a mladých hráček, který jsme zvolili, je ta správná cesta. Kádr je kompaktní, soudržný a myslím si, že to se ukáže jako naše výhoda. Z týmu je cítit síla, je velmi dobře strukturovaný, rychlý a zdravě agresivní,“ uvedl trenér Procházka.

Oproti říjnové generálce na Euro Floorball Tour v Turku jsou v týmu dvě změny. Brankářskou dvojici s Christianovou vytvoří Lenka Remešová ze švédského Lundu. „I když na posledních akcí dostala prostor Monika Šolleová, tak ‚Remy‘ přesně věděla, na čem je a že i tak pořád hraje o šanci nominovat se na mistrovství světa. Nakonec jsme se rozhodli pro ‚Remy‘ i proto, že jsme usoudili, že potřebujeme trochu víc zkušeností,“ řekl Procházka.

Česká brankářka Jana Christianová

V útoku se nevešla do konečného kádru Lucie Želízková z Tatranu Střešovice. Nominace se dočkala šestnáctiletá Klubalová, který extralize za prvních sedm zápasů v kariéře posbírala už 18 bodů. Na EFT v Turku hrála za juniorský tým. „Vstoupila skvěle do sezony v klubu a po tom, co jsme viděli její výkony teď v Turku, jsme se rozhodli ji nominovat. Potřebujeme univerzální hráčku s takovým nastavením, jaké má. Myslím si, že týmu může dodat ten poslední chybějící element, řekněme, zdravé drzosti a možná trochu nesvázanosti,“ doplnil Procházka.

Češky, které na MS od zisku bronzu skončily pětkrát čtvrté, vstoupí do šampionátu v Singapuru v neděli 2. prosince proti Polsku. Ve skupině B je čekají také obhájkyně triumfu Švédky a Slovensko.