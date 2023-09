České florbalistky na EFT v Ústí nad Labem porazily Švýcarsko

Česky se dostaly do vedení už po 37 sekundách, kdy otevřela skóre Brucháčková. Ve 12. minutě vyrovnala Corin Rüttimannová. Hned po devíti vteřinách druhé části se prosadila opět Brucháčková a za 68 sekund zvýšila Krupnová. Do 27. minuty díky gólům Martiny Řepkové a Elišky Trojánkové to bylo už 5:1 pro domácí.

Do konce druhé třetiny zkorigovaly stav Anja Wyssová s Nathalií Spichigerovou. V 58. minutě při power play Švýcarek zamířila do prázdné branky Eliška Chudá a 10 sekund před koncem ještě dovršila skóre Karolína Suchá.