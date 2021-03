Když covid dovolí... Závod míru hlásí zájem světových hvězd budoucnosti

I loni dlouho držel naději, že se Závod míru podaří odjet. Z tradičního června se termín posunul na září, to už se ovšem pandemie řítila do druhé vlny, a tak nakonec padla i tato varianta. Mezitím však sportovní svět doladil systém izolací a bublin, ve kterém s trochou štěstí a velkou obezřetností dokáže přežít.



Organizátoři věří, že prestižní klání plánované letos na 3. až 6. června koronavirus neohrozí.

„Poučili jsme se na Czech Tour, bubliny jsme se naučili a dokázali jsme ji uspořádat. Pokyny od UCI mají asi čtyřicet stran, ale podařilo se nám to zvládnout a zvládneme to i letos na obou závodech,“ nepochybuje Vašíček, který stojí za oběma nejprestižnějšími cyklistickými etapáky u nás.

Letos bude mít Závod míru mírně obměněné trasy. Úvodní prolog na 3,5 kilometru bude startovat na Masarykově náměstí v Jeseníku. Druhé klasikářské etapě zůstává start v Jeseníku a cíl se spurtem do kopce na náměstí v Rýmařově, nově však má vrchařskou prémii na Přemyslovském sedle a dvoukilometrový kopec v Maršíkově před nájezdem na nejdelší jedenáctikilometrové stoupání na Skřítek.

Královská etapa si ponechala klenot v podobě těžkého stoupání k horní nádrži přečerpávací elektrárny Dlouhé stráně do výšky 1 350 metrů, které si závodníci vychutnají tradičně dvakrát. Jiný má jen úvod, namísto Krnova začne okruhy kolem Bruntálu. „Cítili jsme v Bruntálu velkou podporu, a proto jsme se rozhodli tam start etapy přesunout. A už teď víme, že to bylo dobré rozhodnutí a závodu pomůže,“ nepochybuje Vašíček.

Srdcem závodu zůstane Jeseník, místo známých lázní se však přesune do centra, kde bude také start a cíl závěrečné etapy. „Výpravy budou ubytované zvlášť a rozprostřou se po celých Jeseníkách,“ doplňuje organizátor.

Jeseníky poznali vítězové Gira i Tour

Závod míru U23 je zařazený do Poháru národů, seriálu nejprestižnějších závodů této věkové kategorie. Za krátkou dobu od svého obnovení v roce 2013 si stihl vybudovat renomé akce, která rodí budoucí hvězdy. Ten, kdo uspěje v Jeseníkách, se později pravidelně objevuje i v týmech WorldTour.

„V roce 2018 u nás vyhrál Tadej Pogačar, úřadující vítěz Tour de France. Třetí tehdy byl Švýcar Hirschi, který na poslední Tour de France vyhrál etapu. Angličan Tao Geoghegan Hart, poslední vítěz Giro d’Italia, byl na Závodu míru před čtyřmi lety druhý. Výborný byl i Belgičan Bjorg Lambrecht, který se bohužel předloni zabil na Okolo Polska,“ vyjmenovává Vašíček a vysvětluje: „Závodu míru se totiž nevyhrává tak, že by ujela skupina, ale výhradně na výkonnost.“

Tao Geoghegan Hart v cíli druhé etapy Závodu míru v roce 2016. O čtyři roky později ovládl Giro.

Budoucí hvězdy navíc v Jeseníkách startují v reprezentačních dresech, což jen přidává na atraktivitě soupeření, která jsou i kvůli dravosti mladíků méně svázaná taktikou a týmovým pojetím. Ti nejlepší z celého světa by se v červnu měli na severu Moravy objevit i letos, pandemii navzdory.

„Nervozitu z vývoje kolem koronaviru necítíme vůbec, spíše naopak, protože v současné době už máme přihlášeno dvacet nejlepších světových reprezentací. To nikdy dřív nebylo,“ tvrdí Vašíček a pak přece jen zvážní. „Ještě jsou čtyři měsíce do startu a nedá se vůbec odhadovat, co se bude dít. Uvidíme. Závod už však je připravený a cítím podporu z Jeseníku i z ostatních měst,“ uzavírá.