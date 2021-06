Jak se v Česku rodila cyklistická legenda. Patnáct let od poslední Tour Východu

Na letošní Tour de France se coby hosté firmy Škoda vydají i někteří slavní čeští cyklisté z 60. až 80. let minulého století, kteří by ji tehdy se svojí výkonností rozhodně mohli jet, jenže měli tu smůlu, že profesionální cyklistika byla v tehdy komunistickém Československu jevem nežádoucím. Pro ně coby „státní amatéry“ byl vrcholem kariéry úplně jiný závod. Už je tomu 15 let, co zanikl.