Vlčí smečka cení zuby. Štybara i Alaphilippa čeká lov na Strade Bianche

Hlavním lídrem své stáje Deceuninck - Quick Step na bílých a prašných italských cestách Zdeněk Štybar nebude. Tím je - kdo jiný? - mistr světa Julian Alaphilippe. Ale tak tomu bylo už loni, kdy český cyklista francouzskému kolegovi na trati dočasně i pomáhal, než se po sérii Alaphilippových defektů sám pustil do souboje s nejlepšími.



V osobnostmi tradičně nabitém týmu Quick Stepu s nimi pojedou také Davide Ballerini, překvapivý vítěz zahajovací worldtourové klasiky Omloop Het Nieuwsblad, ale také objev loňského Gira Joao Almeida a dánský šampion Kasper Asgreen.

„Milujeme Strade Bianche a umíme ho vyhrávat,“ ujišťuje sportovní ředitel Davide Bramati. „V sestavě máme více jezdců, kteří se mohou úspěšně zhostit postu lídra v klíčových okamžicích.“

Rovněž šéf týmu Patrick Lefevere je bojovně naladěn. „Pokud udržíme sílu i týmový duch naší Vlčí smečky, pak uvidíte, co vlci dělají se svými oběťmi. Izolují je a uštvou,“ vyhlásil.

Závod, který nikdy nezklame, takové je Strade Bianche, tuhý test taktických, technických i vrchařských dovedností.

Nemá za sebou více než stoletou historii pěti klasikářských Monumentů, v sobotu se pojede teprve 15. ročník. Také trať je kratší než na Monumentech, italský závod je dlouhý 184 kilometrů.

Přesto jej mnozí považují za neoficiální šestý Monument.

Na toskánském venkově čeká na jezdce i 11 sektorů s celkem 63 kilometry šotolinových cest. Chcete „přežít“ Strade Bianche? Pak vás to bude stát spoustu sil.

„Ale i tak je to jeden z nejkrásnějších závodů sezony,“ říká Jakob Fuglsang, lídr stáje Astana.

A je to tu zase: van der Poel versus Van Aert

Se startem Strade Bianche se zároveň vrací i největší současná cyklistická rivalita v podobě soubojů Wouta van Aerta s Mathieuem van der Poelem.

Na silnici se naposledy utkali při podzimním monumentu Kolem Flander - a triumfoval van der Poel. Ten pak ovládl i souboj na cyklokrosovém mistrovství světa.

Pro Nizozemce bude Strade Bianche čtvrtým startem v silničářské sezoně. Ovládl hned ten úvodní, zahajovací etapu závodu Kolem Emirátů, ovládl. Jenže pak jej z Emirátů vyhnala koronavirová nákaza v týmu Alpecin-Fénix.

Vrátil se na evropských jednorázovkách a předvedl obdivuhodný pokus o triumf na nedělním Kuurne-Brusel-Kuurne, kde zaútočil už 83 kilometrů před cílem a byl dojet až 1500 metrů před metou. „Řídil jsem se instinktem,“ prohlásil pak.

V úterý si ještě naordinoval start na Le Samyn. Načež před Strade Bianche oznámil: „Tři dny tréninku po posledním závodě je pro mě dost. Cítím se docela dobře, na vlně.“

K ruce bude mít i českého parťáka Petra Vakoče, jenž na sebe v neděli upozornil 10. místem na na Drome Classic, závodě Pro Series.

Pro obhájce titulu Van Aerta bude naopak start na Strade Bianche debutem v letošní silničářské sezoně. Po šampionátu cyklokrosařů strávil 21 dnů na vysokohorském kempu na Tenerife, zas a znovu se drápal po úbočí sopky Teide.

„Proto nepotřeboval před Strade Bianche žádný zahřívací závod,“ prohlásil Arthur van Dongen, sportovní ředitel stáje Jumba Visma, kde Van Aert prodloužil smlouvu až do roku 2024.

„Sáhnout si hluboko v hodinových cyklokrosech je dobrá příprava na klasiky,“ tvrdí van Dongen. „Na Tenerife navíc Wout v minulém týdnu absolvoval i simulovaný závod. Bude připravený.“

Bernala už zase baví cyklistika

Největším soupeřem dua MVDP - WVA má být podle bookmakerů Julian Alaphilippe, šampion ročníku 2019.

Na startu bude i dvojnásobný vítěz Michal Kwiatkowski, v dresu Ineosu společně s Thomasem Pidcockem a Eganem Bernalem, který ve středu dojel druhý na Trofeo Laigueglia.

Strade Bianche Kdo bude také na startu JUMBO: Van Aert, Gesink.

AG2R: Van Avermaet, Peters.

ALPECIN: Van der Poel, VAKOČ.

ASTANA: Fuglsang, G. Izagirre.

BAHRAIN: Bilbao, Mohorič.

BORA: Buchmann, Konrad.

COFIDIS: Edet.

QUICK-STEP: Alaphilippe, Almeida, Asgreen, Devenyns, ŠTYBAR.

EF EDUCATION: Bettiol, Craddock.

GROUPAMA-FDJ: Küng.

INEOS: Pidcock, Bernal, Kwiatkowski, Sivakov.

ISRAEL START UP: De Marchi.

LOTTO SOUDAL: Wellens.

MOVISTAR: Valverde, Mas.

ARKEA SAMSIC: Rosa.

BIKE EXCHANGE: S. Yates, Stannard.

DSM: Bardet.

QHUBEKA: Clarke, K. VACEK.

TREK: Brambilla, Mollema.

UAE EMIRATES: Pogačar, Formolo, Polanc, Conti.

„Zase se závoděním bavím,“ říká Kolumbijec, vracející se na scénu po loňské krizi na Tour.

Greg van Avermaet vede po přestupu ambiciózní tým AG2R-Citroën.

Lídrem Treku bude Bauke Mollema, který má na kontě už dvě vítězství v sezoně 2021.

A poprvé v sezoně se představí na evropském kontinentu Tadej Pogačar, šampion Tour de France.

O post lídra v jeho stáji UAE Emirates se má podělit s Davidem Formolem, druhým mužem minulého Strade.

„Je to závod, který mi sedí,“ říká Formolo. „Tadej je v dobré formě a našim plánem je, že se pokusíme až do finále závodu oba dojet s co největším počtem týmových kolegů po našem boku. Je to nevyzpytatelná klasika, což nám může hrát do noty.“

Třetím Čechem na startu bude Karel Vacek v dresu stáje Qhubeca.

Chybí naopak Peter Sagan v dresu Bory. Po únorovém covidovém onemocnění se chce vrátit do závodů až příští týden na Tirrenu - Adriatiku.

Zatímco loni museli organizátoři Strade Bianche kvůli pandemii závod odložit a v srpnu zahajoval obnovenou sezonu klasik, letos je zpět ve svém březnovém termínu coby zatím největší závod sezony 2021.

Meteorologové v průběhu týdne hovořili o padesátiprocentní šanci na déšť a navíc i velmi chladné počasí. Ožívaly vzpomínky na zmrzlý a mokrý ročník 2018, který ovládl od hlavy k patě zablácený Tiesj Benoot.

Podle posledních prognóz bychom však přece jen měli sledovat suchý a tudíž i prašný závod v teplotách okolo 12 stupňů a jen mírném větru.

Vítěze poznáme okolo půl páté odpoledne.

Kdo jím na sienském Piazza del Campo bude?