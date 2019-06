Třináctý Otruba hájil na Závodě míru českou čest. Poprvé vládl Nor

Zvětšit fotografii Jakub Otruba na trati Závodu míru do 23 let | foto: Stanislav Heloňa, MAFRA

Vítězem sedmého ročníku Závodu míru, součásti nejvyšší světové soutěže cyklistů do 23 let, se stal Nor Andreas Leknessund. Je zástupcem sedmé země, která dokázala prestižní podnik nadějí ovládnout.

Do žlutého trikotu vyneslo Leknessunda vítězství po sólovém úniku v nedělní závěrečné třetí etapě. Velice náročné etapě, která měla start i cíl v Jeseníku, měřila 171,5 kilometru a bylo na ní sedm vrchařských prémií. Čest českých barev zachránil olomoucký Jakub Otruba, který si sice o jednu příčku pohoršil, ale třinácté místo znamená body do Nations’ Cup, a tím uhájil i trikot Nadace ČEZ pro nejlepšího domácího jezdce. V neděli z českých jezdců skončil nejlépe Karel Vacek na 13. místě. Ve žlutém trikotu jedoucí Švýcar Stefan Bissegger si hlídal čelo pelotonu a byl i sám velmi aktivní, což potvrdil výhrou na první rychlostní prémii ve Vidnavě, kde za ním byl druhý Petr Kelemen z české reprezentace. Ale nakonec v závěru podlehl norskému útoku. Závodníci jeli hodně rychle, v úvodu se průměr pohyboval kolem 50 kilometrů za hodinu, přesto se neustále jednotlivci či malé skupiny pokoušeli o úniky. Po šedesáti kilometrech unikla sedmička jezdců a rychle si vypracovala náskok téměř dvou minut, ale stejně rychle o něj přišla díky aktivitě norského týmu v úvodu prvního stoupání na Rejvíz, tedy sto kilometrů před cílem. Prémii vyhrál Nor Martin Bugge Urianstad, stejně si vedl na Příčném vrchu a pojistil si zelený trikot nejlepšího vrchaře závodu. To bylo vpředu kolem 40 jezdců a situaci kontrolovali hlavně norští cyklisté. Udávali ostré tempo a postupně zeštíhlovali vedoucí skupinu. Ve stoupání na Hvězdu, kde druhý na prémii skončil Vacek, již bylo vpředu jen čtyřiadvacet závodníků. Ve stoupání na závěrečnou horskou prémii na Vidly se pustil do úniku Leknessund, což se nakonec ukázalo jako rozhodující moment. Hlavně ve sjezdu si získal klíčový náskok přes minutu a půl. To vycítil nebezpečí dosud vedoucí Bissiger, vydal se Leknessunda stíhat, ale úsilí bylo marné. V cíli za ním zaostal o minutu a půl a to znamenalo pád v pořadí na druhé místo. Skvělý závěr při stoupání k hotelu Priessnitz vyneslo druhé místo v etapě francouzskému jezdci Clémentu Champoussinovi, čímž předstihl Ilana van Wildera z Belgie na třetím místě konečného pořadí. „Byl to strašně těžký den, nejtěžší z celého závodu. Foukalo, takže se jely terezíny a pak ty tvrdé kopce. Tam to rozjeli hodně rychle Norové a vše roztrhali. Já jsem se svým vystoupením spokojen, ale myslím, že jsem zaplatil trochu za páteční únik,“ řekl nejlepší z českých jezdců Jakub Otruba. „Já jsem spokojen. S tím, s čím jsme přijeli, tak to bylo dobré, kluci jeli hezky, snažili se a byli vidět v únicích. Kuba Otruba opět podal krásný výkon, bojoval. Vackovi to v sobotu nevyšlo, ale dnes ukázal, že je velmi dobrý závodník. Závod míru pojede ještě třikrát, takže prostoru se ukázat bude mít ještě dost,“ hodnotil reprezentační trenér Tomáš Konečný.