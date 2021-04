Prohřešky z Flander. Zbytečná potyčka i vyloučení za odhozený bidon

Ještě neuběhla ani hodina závodu a už z něj vypadli dva cyklisté.

Vlastní vinou. Vlastní hloupostí.

Do cíle Flander zbývalo předlouhých 240 kilometrů, právě se rodil sedmičlenný únik dne, když došlo k incidentu mezi Jevgenijem Fjodorovem z Astany a Otto Vergaerdem z Alpecinu.

Fjodorov si vjel na úplné čelo pelotonu, zařadil se na pravý kraj těsně před Vergaerda a lehce přibrzdil. I takhle lehký „break check“ může ale v čele pelotonu způsobit hromadný pád.

Proto Vergaerde tak zuřil.

Rychle dojel po bok Fjodorova a strčil do něj ramenem. Ten si to nenechal líbit a snažil se pak Belgičanovi zkřížit cestu. Lukas Pöstlberger z Bory je nechápavě zvedal ruce nad hlavu.

„Nebezpečné chování od obou,“ psal hned na Twitter fantom úniků Thomas De Gendt.

Žádný z cyklistů naštěstí nespadl, přesto po dalších 30 kilometrech přišlo od jury jasné rozhodnutí: Oba jste vyloučeni.

„Fjodorov se choval strašně, vždyť mohl způsobit pád Otta i dalších cyklistů. Bohužel Otto pak reagoval impulzivně,“ líčil pro Sporzu sportovní ředitel Alpecinu Christophe Roodhoft.

„Nejdřív to vypadalo, že se chce přidat k úniku, když pak najednou z prvního místa zabrzdil. Málem jsem kvůli tomu spadnul, proto jsem tak reagoval. Mrzí mě, že jsem nechal tým ve štychu, ale jury takhle rozhodla, asi chtěla jít příkladem,“ líčil pak samotný Vergaerde.

Astana se k incidentu až do pondělního dopoledne nevyjadřovala.

Vergaerde s Fjodorovem ale nebyli jedinými hříšníky nedělního klání.

Stejný osud potkal i švýcarského veterána Michaela Schära, ale za úplně něco jiného. Do cíle zbývalo 100 kilometrů, když se Schär vracel zpátky do pelotonu po technických potížích.

Sehnul se, vzal bidon z držáku a hodil ho k u trati postávajícím fanouškům.

A to nemohl.

Měl navíc smůlu, že za ním jela televizní motorka, která to všechno natáčela a posílala do světa. Podle Schärovy okamžité reakce si byl hned vědom, co provedl. Vyhodil lahev s pitím na místě, kde podle pravidel platných od 1. dubna nemohl.

Nedlouho poté k němu přijela motorka komisaře a oznámila mu, že v závodě končí. Staré zvyky se těžko mění…

When you realize you forgot new UCI regulations. pic.twitter.com/A9icwa1FIX — Cycling out of context (@OutOfCycling) April 4, 2021

Celý incident každopádně ukazuje, jak vážně berou rozhodčí nová pravidla, která vstoupila v platnost před pouhými pěti dny. Ukazuje to také, že pelotonu může nějakou dobu trvat, než si na ně zvykne.

Kdyby se něco podobného stalo na etapovém závodě, přišel by pouze časový trest. V jednodenních kláních ale podobné přestupky mohou vést k diskvalifikaci.

Nové pravidlo je součástí balíčku opatření, mezi nimiž je třeba i zakázán oblíbený sjezd na rámové trubce, který proslavil Matěj Mohorič, Peter Sagan nebo Julian Alaphilippe a který v pelotonu vyvolal vlnu nevole.

Pravidlo s bidonem má pochopitelně omezit množství odpadu na trati po cyklistických závodech. Má také mít vliv na bezpečnost. Několikrát se v minulosti stalo, že cyklisté kvůli špatně odhozené lahvi, na kterou poté najeli, upadli. Třeba Geraint Thomas na loňském Giru.

Schär každopádně není prvním potrestaným hříšníkem nových pravidel. Už v sobotu na GP Miguela Induraina potkalo něco podobného Kylea Murphyho.

„Bohužel mu vypadl gel z kapsy, když byl na konci balíku a rozhodčí to viděli,“ vysvětloval týmový kolega Keegan Swirbul.