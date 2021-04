Úchvatné Flandry plné útoků. Asgreen ve finiši porazil Van der Poela

Očekávejte neočekávané.

Tak nějak to říkal před startem Flander Matt Hayman sportovní ředitel BikeExchange. Věděl, o čem mluví. Vždyť Flandry, to jsou neustálé změny, neustálé přelévání jedné skupiny druhou.

I tentokrát to tak bylo.

Jistě, dopoledne ujela sedmičlenná skupina, která si v průběhu dne vypracovala až 12minutový náskok, ta ale favority nezajímala. Jen co se vjelo na kostkové hellingeny, přišly útoky. Quick-Stepu, Ineosu, Alpecinu-Fenix.

Chvíli jel vepředu Kasper Asgreen, pak zase Mathieu van der Poel s Woutem van Aertem nebo Julian Alaphilippe. Skupiny s velkými favority se na jednotlivých sektorech neustále sjížděly a zase rozpadaly.

Až na Taaienbergu vepředu zůstala tuze silná sedmička. Byli v ní všichni čtyři výše zmínění + Dylan Teuns, Marco Haller a Anthony Turgis.

Na metě 27 kilometrů před cílem za to vzal Asgreen, skočili po něm Van Aert s Van der Poelem, ale nikdo další. Zaspal i Julian Alaphilippe a byla to chyba osudná.

Po chvíli totiž měla tahle nesmírně silná trojice k dobru 25 sekund a do cíle zbývaly už jen dva těžké úseky – Oude Kwaremont a Paterberg.

Právě na tom prvním 17 kilometrů před cílem přišel tvrdý útok Van der Poela. Nizozemský obhájce prvenství si vjel k levém okraji kostek a neskutečně zrychlil. Urval Asgreena i Van Aerta. Aspoň na chvíli.

Asgreen se k němu ještě dokázal vrátit, Van Aert ale nikoliv.

Spolu pak Van der Poel s Asgreenem vyjeli i na Paterberg a bylo jasné, že o vítězi 105. ročníku Flander se rozhodne právě mezi nimi.

Pro Van der Poela to muselo být lehké deja vu, protože před půl rokem přijížděl do cíle rovněž s jedním soupeřem v zádech. Ve velmi těsném finiši tehdy porazil Van Aerta.

I tentokrát začal spurtovat přibližně 200 metrů před cílem.

Ale tentokrát na to neměl.

Kasper Asgreen – dánský šampion v hromadném závodě i v časovce našel zbytky sil a tak skvělého sprintera porazil.

„V posledních kilometrech jsem se cítil skvěle. Měl jsem v plánu držet se Van der Poelovým zadním kolem a nechal jsem ho, aby se sprintem začal. Oba jsme byli na limitu, byl to fakt těžký závod. A ke konci to bylo o maličkostech,“ usmíval se Asgreen v cíli.

Korunoval tak své velmi podařené jaro.

Před týdnem vyhrál belgickou klasiku E3 Saxo Bank Classic a teď získal i svůj první monument.

„Je to neuvěřitelné. Pro mě celé to klasikářské jaro bylo naprosto neuvěřitelné,“ líčil.

Za druhým Van der Poelem přijel nakonec třetí Greg van Avermaet, čtvrtý byl Jasper Stuyven, pátý Sep Vanmarcke a šestý Wout van Aert.

Jak se vše odehrálo

Bez Čechů. Původně měli být na startu v Antverpách dva, nakonec nebyl žádný. Zdeněk Štybar nemohl jet kvůli srdeční arytmii, ve středu podstoupil operaci. Petr Vakoč byl nakonec převelen na ardenské klasiky.

Dlouhý den. Už v 10 hodin dopoledne se závodníci sešli na startu. Čekalo je totiž předlouhých 254 kilometrů. První stovka kilometrů vedla víceméně po rovině, ale pak přišlo to pravé peklo. Celkem 19 hellingenů, tedy krátký, ale o to prudších stoupání, navíc po kostkách.

Lokty hned na startu. Zajímává situace se stala hned na začátku závodu. Jevgenij Fjodorov z Astany vjel na čelo balíku a krátce zabrzdil, což se vůbec nelíbilo za ním jedoucímu Ottovi Vergaerdemu z Alpecinu, který do něj najel a ramenem ho strčil. Fjodorov mu to pak ještě jel vrátit. „Nebezpečné chování od obou,“ hodnotil to z pohodlí domova Thomas De Gendt. Oba byli po další půl hodině závodu diskvalifikováni.

#RVVmen Fedorov and Vergaerde have to stop racing. And this is the reason for their disqualification. #RVV21 pic.twitter.com/LOlr5KWZ4S — Ronde Van Vlaanderen (@RondeVlaanderen) April 4, 2021

A je tu únik. Trvalo to 20 kilometrů, než nervózní peloton někoho do úniku pustil. Nakonec se do něj vydala pětice Stefan Bissegger, Jelle Wallays, Mathias Norsgaard, Mathijs Paaschens a Fabio van den Bossche. Po chvíli se k nim přidali ještě Nico Denz s Hugem Houlem a vedoucí skupina tak pokračovala v sedmi.

Jen ať jedou. Sedmička v čele nikoho moc nevzrušovala, a tak si rychle vypracovala až 12minutový náskok. Ten pak kontrolovali hlavně cyklisté Jumbo-Visma a Bory, později se přidal i Quick-Step.

První defekty. Hned na úvodních kostkových úsecích přišly první problémy. Defekt řešil jak Sep Vanmarcke, tak i Warren Barguil, oba se rychle vrátili zpět. Barguil o chvíli později ještě upadl, ale znovu se vrátil. Potíže po chvíli řešil také třeba Sonny Colbrelli.

Jde se na to. Už 90 kilometrů před cílem přišly první útoky z pelotonu. Vzal za to Davide Ballerini z Quick-Stepu, s ním ujížděli třeba Luke Rowe, Edward Theuns, Bryan Couqard nebo Edvald Boasson Hagen. Nikam daleko ale neujeli. Zároveň se krátil náskok uprchlíků, který 80 kilometrů před cílem byl už pouze tříminutový.

Pád favoritů. Na metě 65 kilometrů před cílem přišel pád, do kterého se připletli hned čtyři cyklisté Quick-Stepu – Julian Alaphilippe, Kasper Asgreen, Yves Lampaert a Tim Declercq. Všichni se ale rychle vrátili zpět do balíku.

#RVVmen Haller, Teuns, Alaphilippe, Asgreen, Van der Poel and Van Aert are racing together now. #RVV21 pic.twitter.com/fWiolcnTgJ — Ronde Van Vlaanderen (@RondeVlaanderen) April 4, 2021

Peloton se trhá. Při druhém průjezdu Kwaremontem za to vzali Mathieu van der Poel s Kasperem Asgreenem, rychle je ale dojel Wout van Aert. Na Paterbergu to znovu byli Van der Poel s Asgreenem a dosud dost pospolitý peloton se značně roztrhal. Jenže pak téhle trojici ujela silná skupina s Pidcockem, Alaphlippem, Sénéchalem, Laportem a Wellensem.

Alaphilippe útočí. Na Koppenbergu, nejprudším ze všech hellingenů, v útoku pokračoval Alaphilippe, který dojel posledního z původního úniku Stefana Bisseggera. K nim se pak přidali i Van der Poel s Van Aertem a dalšími. Skupiny se neustále přelévaly. Po Taaienbergu zase zůstala v čele ultrasilná grupa s Van der Poelem, Van Aertem, Alaphilippem, Asgreenem, Teunsem a Hallerem. Na Kruisbergu se přidal ještě Anthony Turgis.

Rozhodující útoky. Na metě 27 kilometrů před cílem zrychlil Asgreen a zůstali s ním jen Van der Poel s Van Aertem. Na předposledním kostkovém úseku pak neskutečně zrychlil Van der Poel, který tak odpáral Van Aerta, ale Asgreena ne. To se mu nakonec v cíli stalo osudným.