Když má mistr světa křeče a šampionův šéf si posteskne: A teď bude dražší

O dva dny později, v neděli odpoledne, se vítěz nejsledovanější klasiky tohoto jara jmenoval... Kasper Asgreen.



„Takhle se plní sny. Nemohu tomu uvěřit, ale vyhráli jsme Flandry,“ jásal dánský jezdec na Instagramu.

Stal se mužem tohoto kostkového jara. Teprve devátým cyklistou v historii, jenž dosáhl v Belgii na double z worldtourových klasik E3 a Kolem Flander.

Dokázal to v neděli navzdory vysoce favorizované Velké trojce, tvořené třemi mistry světa. Těmi cyklokrosovými Mathieuem van der Poelem a Woutem van Aertem a tím silničním, týmovým kolegou Julianem Alaphilippem.

Postupně se vypořádal se všemi z nich.

„Celý den jsme jeli perfektně, chlapci z mého týmu byli neskuteční,“ velebil Asgreen sestavu Quick Stepu. „Sportovní ředitelé nás připravili skvěle, znali jsme každý metr trati.“

Parta Quick Stepu dělala v neděli to, co umí nejlépe. Vědomi si své početní převahy špičkových klasikářů se pokoušeli diktovat průběh závodu a rozebírat soupeře. „Vzali jsme na sebe odpovědnost za průběh Flander,“ konstatoval Alaphilippe.

Pětapadesát kilometrů před cílem se Asgreen s Van der Poelem, lídrem stáje Alpecin, podílel na významném navýšení tempa.

Nedlouho poté na Paterbergu znovu.

Na Koppenbergu, 44 kilometrů před cílem, zaútočil Alaphilippe.

Na Taaienbergu, 40 kilometrů před cílem, atakovali znovu Asgreen a Van der Poel. Tehdy se zrodila šestičlenná skupina, ve které šlapali Asgreen, Velká trojka a dva cyklisté Bahrainu.

Pětadvacet kilometrů před metou dokázali na Asgreenův útok reagovat jen Van der Poel a Van Aert. Julian Alaphilippe, cyklista v duhovém trikotu mistra světa, nikoliv.

„Cítil jsem už předtím, že bojovat o vítězství by pro mě tentokrát bylo příliš komplikované,“ líčil Francouz. „Na posledních kilometrech pak moje nohy doslova vybouchly. Měl jsem křeče naprosto všude.“

Sedmnáct kilometrů před cílem pak odpadl další sok.

Van der Poel předvedl při posledním průjezdu Oude Kwaremontem mocnou akceleraci. Asgreen skvěle odpovídal. Zato Van Aert už nemohl.

„Na Oude Kwaremontu jsem pochopil, že na ty dva nemám,“ přiznal Belgičan. „Jako by mi najednou někdo vypustil nohy. A když jsem potom sám za nimi najel na Paterberg, bylo to vážně zlé. Neudělal jsem v závodě nic špatně, jen mé nohy nebyly dost silné. Propadl jsem se do skupiny jezdců, které jsem v minulých týdnech formou převyšoval.“

V čele zbyli dva. A blížili se k cíli v Oudenaarde.

Van der Poel se navenek jevil jako jasný favorit pro spurt. Jenže on sám si ve svém nitru až tak jistý nebyl. Také jeho tělo mu posílalo signály: v sezoně už jsem bylo v lepší formě než dnes.

„Cítil jsem, že už jsem na limitu, a zároveň, že Asgreen je velmi silný,“ popisoval Van der Poel. „Ve všech stoupáních měl tu nejlepší možnou odpověď na mé útoky.“

Asgreen vjel do cílové rovinky na druhé pozici. Jeho týmový šéf Patrick Lefevere si vzpomněl, jak v průběhu týdne spolu vedli debatu na téma, jakým je sprinterem.

„Vy si myslíte, že neumím spurtovat, ale já umím. Už jsem vyhrál závody i ve spurtu,“ řekl mu tehdy Asgreen.

Teď byl Lefevere rád, že jeho svěřenec vlastním sprinterským kvalitám tolik důvěřuje.

„To Kasperovi pomohlo v boji o vítězství,“ tvrdil Lefevere. „On je někdy až šílencem, co se cyklistiky týče. Je to velmi klidný chlapec, ale dokáže se svému sportu plně obětovat. Od prvního monumentu Milán - San Remo vůbec nebyl doma.“

Na posledních 250 metrech rozjel Van der Poel z první pozice spurt. Udržoval si mírný náskok. Jenže ne dost dlouho. Asgreenovo kolo se posouvalo k němu. Pak bylo vedle něj. A 20 metrů před metou se Nizozemec posadil do sedla a kapituloval.

Šestadvacetiletý dánský mistr slavil.

„V posledních kilometrech jsem se cítil skvěle. A na konci to už bylo o maličkostech,“ říkal.

Van der Poel nezopakoval loňský triumf. „Jsem pochopitelně velmi zklamaný,“ nezastíral. „Ale musím tuto porážku akceptovat, protože mě porazil kdosi silnější. Po 260 kilometrech není spurt stejný jako po 200 kilometrech.“

Byl to na dlouho Van der Poelův poslední silniční závod, v dalších týdnech chce zahájit přípravu na souboj o olympijský titul na horském kole. „Flandry budou v mé mysli ještě nějakou dobu doznívat. Budu rád, až si zase sednu na bike,“ usoudil.

Wout van Aert dojel s mankem 47 sekund šestý ve skupině pronásledovatelů. „Musím si odpočinout,“ vyhlásil. „Potom se opět pokusím vrátit v plné síle na Brabantský šíp a Amstel.“

Alaphilippe nabral ztrátu dvou a půl minuty a skončil dvaačtyřicátý. Také on teď vzhlíží k ardenským klasikám.

„Kasper byl dnes vynikající,“ ocenil kolegu. „Jel perfektně, jako stroj. Zasloužil si titul. A rozhodně to není poslední závod, který vyhrál.“

ŠAMPION. Kasper Asgreen poprvé v životě vyhrál Monument.

S Quick Stepem byl Asgreen poprvé v kontaktu v roce 2017. Neměli pro něj ještě místo na soupisce, ale pozvali ho v roce 2018 na lednové týmové soustředění. Tam Lefevereho i sportovní ředitele přesvědčil o svých schopnostech natolik, že jej už v dubnu téhož roku na soupisku zařadili. Poté, co z ní dočasně vypadl vážně zraněný Petr Vakoč.

V roce 2019, při svém debutu na Flandrech, nepatřil sice Asgreen mezi kvarteto týmových lídrů, přesto šokoval druhým místem.

Loni vyhrál klasiku Kuurne - Brusel - Kuurne, která však není worldtourová. Na Flandrech dojel třináctý.

Letos už (nejen) Flandry ovládl.

„Jsem moc spokojený s tím, co Kasper předvedl. Není to pro mě překvapení,“ chválil ho Lefévere. „Ale na druhou stranu, zrovna minulý týden jsem dokončoval novou smlouvu, kterou mu chci nabídnout. Myslím, že teď mě bude stát trochu víc.“