ONLINE: Kopcovitá zkouška na Vueltě. Udrží Evenepoel jako první červený dres?

Jediný strašák etapy číhá za její polovinou.

22kilometrové stoupání na Puerto de San Glorio oficiálně začne na 103. kilometru. V průměrném sklonu 5,5 % jezdci vyšlapou z 370 metrů nad mořem až do výšky 1603 metrů.

Žádná jiná překážka z hlediska profilu je nečeká.

Případní útočníci ale musí počítat s tím, že po dosažení nejvyššího bodu stále zbývá do cíle 64 kilometrů, ve kterých jim sjezdařský um příliš nepomůže. Po krátkém sjezdu totiž následují dlouhé a šlapavé desítky kilometrů do cíle.

Šanci na úspěch by mohl mít opět únik, řada týmů zase bude chtít docílit sprinterského finiše. „Favorité budou šetřit síly, aby byli připraveni na víkend, což by mohlo hrát do karet těm, kteří dnes cílí na vítězství v etapě,“ očekává spoluautor trasy Fernando Escartín.

Jedním ze zájemců o etapu by mohl být Mads Pedersen, jenž v sobotu, neděli i v úterý skončil pokaždé druhý. Další sprinteři jako Tim Merlier či Sam Bennett budou spoléhat na pomalejší tempo na Puerto de San Glorio.

Dres pro lídra závodu veze poprvé v kariéře na Grand Tour dvaadvacetiletý Belgičan Evenepoel, který ve čtvrtek v první horské zkoušce předčil další hlavní favority.

V celkovém hodnocení má náskok 21 sekund na druhého Rudyho Molarda a 28 vteřin na třetího Enrica Mase. Úspěšný únik ale opět může pořadí Vuelty zcela změnit.

Kvůli covidu před startem čtvrteční etapy odstoupil ze závodu Jan Hirt, jediným Čechem v pelotonu tak zůstává Vojtěch Řepa, jemuž patří v celkové klasifikaci 107. místo (+44:10).