Ani Carapaz, ani Sivakov. Hrdost Ineosu na Vueltě zachraňuje španělská perla

Přitom před startem Vuelty se mluvilo hlavně o Richardu Carapazovi.

Ten se měl na rozloučenou s Ineosem (po sezoně odchází do EF Education) pokusit o triumf na své druhé Grand Tour po Giru před třemi lety. Do Španělska si ale nepřivezl nejlepší nohy, trpěl prakticky v každém stoupání a už teď na 25. místě ztrácí skoro sedm minut a je ze hry venku.

„Není to ono, nedokážu ze sebe vymáčknout všechno, jako když jsem v nejlepší formě,“ říká Ekvádorec.

Mluvilo se taky o Pavlu Sivakovovi, který ale v sobotu rovněž vypadl z elitní desítky.

Prapor Ineosu na Vueltě tak zachraňuje momentálně pátý Tao Geoghegan Hart, šampion Gira 2020 a hlavně Carlos Rodríguez.

V sobotní dosud nejtěžší zkoušce dojel tenhle 21letý mladík jako nejlepší z Ineosu na devátém místě, pátý mezi favority na celkové pořadí, víceméně na dostřel za skupinou Remka Evenepoela.

Té se dokonce poté, co konečně od týmu dostal volnou ruku, držel až na metu kilometru před cílem. Až poté lehce odpadl a cílem projel po boku Simona Yatese.

Díky tomu se vyšvihl už na čtvrté místo, tři čtvrtě minuty za třetího Primože Rogliče, 1:47 minuty za Evenepoela.

„Jsem vyčerpaný, ale to je normální. Měl jsem lepší pocity ze svých nohou než ve čtvrtek, tak doufám, že to bude pokračovat,“ usmál se v cíli.

Ze čtvrtého vzadu na startu se tak mladičký Španěl prodral až na pozici lídra celé stáje.

Studuje inženýrství

Kdo že to vlastně je?

Kluk, co je předurčen pro velkou kariéru. Už v juniorech zářil.

Kdykoliv se silnice zvedla, patřil k nejlepším, pokud rovnou nevyhrál. Dvakrát za sebou se stal taky juniorským šampionem Španělska v časovce.

I proto nebylo divu, že si jeho talentu před třemi lety všiml Ineos.

Svou roli v tom jistě hrál i superagent Giuseppe Acquadro. Ital, který má, nebo měl v Ineosu spoustu klientů – namátkou třeba Egana Bernala, Richarda Carapaze, Andreje Amadora, Michala Kwiatkowského nebo Ivana Sosu. Acquadru také pojí silné pouto k manažerovi Davidu Brailsfordovi.

I to jistě hrálo roli v tom, že se v roce 2019 Ineos ozval. A Rodríguez neváhal. Že mu bylo v té době pouhých osmnáct? Ta příležitost byla až příliš dobrá na to, aby ji odmítl.

„Ještě před pár měsíci jsem na tyhle lidi koukal v televizi, teď s nimi chodím na večeři,“ kroutil hlavou.

Zároveň se ale s týmem dohodl, že bude mít čas i na sebe.

Není to totiž jen cyklista. V době, kdy začal koketovat s Ineosem, se totiž vrhl na pětiletý obor elektrotechnického inženýrství. Aktuálně má za sebou šest semestrů na univerzitě v Malaze…

„Byla to jedna z podmínek při podpisu smlouvy, teď se učím po nocích, nebo když jsem doma ze závodů,“ líčí. „Možná jsem mohl udělat ten postupný krok a z juniorů jít ještě do třiadvacítek, ale když dostanete šanci jít do nejlepšího týmu světa, nechcete o ni přijít. Teď se toho chci hlavně co nejvíc naučit od zkušenějších kolegů a postupně bych rád byl víc vidět v horách.“

Přitom není zrovna pravidlem, že by Ineos podepisoval takhle mladé závodníky rovnou na čtyři roky, a ještě jim dal volnost studovat.

„Ale věděli jsme, že je to velký talent, který má své místo v cyklistice. Je hodně chytrý a má skvělé předpoklady pro to být jednou velkým vrchařem,“ tušil trenér Ineosu Xabier Artetxe.

Vykoupí ho Movistar?

V první sezoně se skutečně hlavně učil. Narušila ji i pandemie covidu, asi i proto nebyl jeho výkonnostní postup až tak rychlý.

Loni už ale dojel třeba čtvrtý na Ruta del Sol a druhý na Tour de l´Avenir, kde nestačil jen na o dva roky staršího Dána Johannessena.

Letos znovu výkonnostně rostl. Od začátku sezony se pral s nejlepšími ve Valencii, na Ruta del Sol, v Baskicku vyhrál pátou etapu před Dani Martínezem a Remkem Evenepoelem. V Okcitánii dojel druhý celkově, porazil Valverdeho, Quintanu.

Španělský cyklista Carlos Rodríguez míří za triumfem v 5. etapě závodu Kolem Baskicka.

Po úžasném sólu se na Mallorce stal i španělským šampionem o parádních 51 vteřin.

„Nosit dres se španělskou vlajkou po celý rok bude vážně speciální,“ usmíval se. „Víte, mě baví útočit z větší dálky. Myslím, že to baví i fanoušky a my jsme tady proto, abychom je bavili.“

I to ukazuje, jakým způsobem Rodríguez přemýšlí.

Všichni sportovní ředitelé, kteří s ním v závodech přišli do styku, prý byli ohromeni z toho, jak zkušeně si počíná. Jak skvěle čte závod, jak je pozičně skoro bezchybný a jakou má výkonnost na svůj mladý věk.

I proto ho tolik chce přetáhnout Movistar, ve kterém letos končí Alejandro Valverde.

Údajně je ochotný španělského šampiona dokonce vyplatit z platného kontraktu v Ineosu. Britové by ale byli hloupí, kdyby španělskou perlu, o kterou se tři roky starali, nyní pustili do světa.

Zvlášť ve chvíli, kdy Rodríguez na Vueltě začíná naplno ukazovat svůj potenciál.

„Momentálně se cítím skvěle, ale je před námi ještě dlouhá cesta,“ říká.

Dokončí ji na pódiu v Madridu?