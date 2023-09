Musím se jen smát. Pády, defekty, smůla aneb Thomasova Vuelta

Vuelta letos nebyla ke Geraintu Thomasovi laskavá.

Tolik neštěstí jeho samotného a jeho tým Ineos snad na žádné z posledních Grand Tour nepotkalo.

Začínal ji s velkými ambicemi, jako jeden z pěti největších favoritů. Jenže úvodní týden se proměnil v nejhorší noční můru.

Spadl ve druhé etapě.

Pak taky v sedmé etapě.

Připínáčky mu způsobily defekt.

Ztratil klíčové pomocníky do hor – Laurense De Pluse hned po pár minutách úvodní týmové časovky v Barceloně a Thymena Arensmana po těžkém pádu, při kterém ho zachránila helma na hlavě.

On sám byl po pádech tak otřesený, že v každém horském dojezdu úvodního týdne Vuelty na nejlepší ztrácel. Desítky sekund i minuty postupně nabíral v Andoře, Javalambre, Xorret de Catí i minulou neděli na Collado de la Cruz.

V úterní časovce po dní volna chtěl začít nový závod.

Věřil, že smůlu z prvního týdne ze sebe smyl a že teď už pro něj španělská Grand Tour bude jen lepší a lepší. Dlouho mu tohle přesvědčení nevydrželo.

„Už se prostě musím jen smát,“ vyprávěl v cíli časovky, v níž tentokrát neupadl, ale kvůli potížím s řetězem musel měnit kolo, což ho samo o sobě stálo dost vteřin.

Navíc v tu chvíli závod v hlavě tak trochu i vzdal.

Cílem už projel smířený s osudem na 20. místě.

„Chtěl jsem jí jet naplno. Od začátku jsem do toho šlapal, protože kdybych jel na půl plynu, o den později bych se cítil na kole hrozně, vím to. Proto jsem si fakt přál zajet dobrou časovku,“ smutnil v cíli. „Po tom, co se mi zasekl řetěz a musel jsem vyměnit kolo, jsem to vzal už jen jako příjemné zahřátí na zbytek týdne.“

Z ambic na celkové pořadí Thomas už dávno vypadl, ani časovkou se do bitvy nevrátil.

A tak si zkouší jinou disciplínu, na kterou v kariéře vlastně není vůbec zvyklý – chodí do úniků a v nich jednak zkouší sbírat ztracený čas a hlavně, touží vyhrávat etapy.

„To je cíl, se kterým jsem na Vueltu přijel. Před startem jsem říkal, že jsem toho v poslední době zase tolik nevyhrál. Jasně, loni jsem dojel na pódiu na Tour a na jaře jsem byl druhý na Giru, ale ten pocit, když zvednete ruce nad hlavu, ten jsem mockrát nezažil. A toužím po něm,“ má jasno.

Asi i proto hned ve středu do prvního úniku vyrazil, byť v závěrečném stoupání na La Laguna Negra na výbušnější cyklisty nestačil.

Porazili ho Jesus Herrada, Romain Grégoire, Andreas Kron a Jonathan Caicedo.

Jasně, dojet pátý, to není výsledek, který by si Brit přál, ale je to znamení, že na téhle Vueltě nezůstává zbůhdarma. Že chce dosáhnout něčeho pozoruhodného.

Sedmatřicetiletý Velšan ukázal, že formu špatnou nemá, a jen v tomhle týdnu ho ještě čekají další horské etapy i s Tourmaletem nebo výstupem na Larra-Belagua, kde stoprocentně znovu bude chtít být v úniku.

A kdo ví, třeba zkusí napodobit výkony Thibauta Pinota z letošního Gira, kde se Francouz i díky únikům z 20. místa prodral až na páté v cíli. Navíc vyhrál i dres nejlepšího vrchaře.

Geraint Thomas před startem 11. etapy Vuelty.

Zbídačený Ineos by podobnou vzpruhu potřeboval, vždyť jedinou radost mu zatím v časovce přinesl Filippo Ganna. I proto hrdý britský tým bude každou nadcházející etapu Vuelty brát jako nový závod.

„Musíme to tak brát. Den po dni, jako bychom teď jeli zbytek Vuelty jako jednorázové závody. Musíme se snažit dostávat do úniků, protože nikdy nevíte, kdy vám to z něj vyjde. Musíme dál závodit, věřit si, což je pochopitelně náročné po tom, kolik věcí už se tady pokazilo. Ale tak to občas chodí. Musíme držet hlavy nahoře a zkoušet to dál. To je vše, co teď můžeme dělat,“ má Thomas jasno.

Slova moudrého, zkušeného muže, který by si s blížícím se koncem kariéry ještě jedno velké vítězství jistě zasloužil.

A mnoho fanoušků by mu ho přálo