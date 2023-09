Zápisky z Vuelty. Prorok Valverde, vtipálek Roglič a pobitý Arensman

Sám Arensman už se úvodní víkendové zkoušky s cílem na stěně Xorret de Cati po pátečním tvrdém pádu neúčastnil, ale o tom později.

I v sobotu se totiž pochopitelně děly věci. Poprvé v historii se do čela jednoho ze tří závodů Grand Tour dostal Sepp Kuss, vždy věrný domestik, který už letos na Giru dotáhl k triumfu Primože Rogliče a na Tour Jonase Vingegaarda.

Teď si své úkoly plní i na Vueltě, ale proč si neužít i chvíli vlastní slávy, že?

„Je to něco, co bych nikdy nečekal, že se stane. Ale tohle je přesně kouzlo Vuelty. Chci si dres lídra závodu hlavně užít, protože tohle nezažijete každý den,“ uvedl Kuss, který je po deseti letech od Chrise Hornera dalším Američanem v červené.

Sobota byla zároveň i dalším dnem, který Jumbo naprosto ovládlo.

Od úvodních kilometrů jelo v čele pelotonu a kontrolovalo odstup vedoucí početné skupiny, která prostě nedostala šanci více odjet a bojovat o vítězství.

„Po tom, jak kluci celý den jeli, jsem se musel pokusit vyhrát i etapu,“ líčil pak s úsměvem v cíli Primož Roglič, který ve Španělsku ovládl už jedenáctou etapu v kariéře. „Byl to plán už od rána, ale kluci se potýkali fakt s hodně silnou skupinou v úniku, a i tak ji udrželi na dostřel.“

Že ji pak favorité na závěrečném stoupání celou předjeli, o tom Roglič věděl, na rozdíl od Remka Evenepoela, kterému přestala v posledních kilometrech fungovat vysílačka a kvůli tomu prý až tak usilovně v posledních metrech o vítězství s Rogličem nebojoval.

„Já fakt nevěděl, že sprintujeme o vítězství. Myslel jsem, že někdo z úniku je ještě před námi. Hloupě jsem se posadil za Rogličovo kolo, ale do sprintu jsem se netlačil. Ale myslím, že jsem mohl vyhrát,“ popisoval v cíli očividně naštvaný Evenepoel.

Úplně jiné pocity pochopitelně znovu panovaly v Jumbu, kde všechno lépe, než by si možná i vysnili. Za vedoucím Kussem už je v průběžném pořadí sedmý Roglič a osmý Vingegaard.

Nikdo tak nyní pořádně neví, kdo z nizozemské stáje nakonec bude opravdovým lídrem, na kterého se ve zbytku závodu pojede.

„Teď máme tři lídry a kdo ví, třeba se k nám ještě přidá někdo další,“ zasmál se té otázce na tiskové konferenci slovinský trojnásobný šampion závodu. „Rozhodujeme se společně, já, Jonas i Sepp máme v téhle otázce své slovo, tak uvidíme.“

Ale zpět k Thymenu Arensmanovi, kterého jsme zmiňovali v úvodu.

Ten už se sobotních dramat na španělských silnicích neúčastnil. Místo toho děkoval své helmě za to, že mu zachránila život. V páteční etapě byl jedním z mnoha jezdců, kteří ve vší té hektice spojené s hromadným dojezdem, tvrdě upadl na asfalt.

Do cíle chybělo pět kilometrů a on už na kolo ani znovu nesedal.

Nemohl, jak byl mimo, místo toho ho sanitka rovnou převezla do nemocnice na CT a rentgeny. Vyšetření naštěstí větší zranění a zlomeniny kostí vyloučily.

I tak Arensman kvůli havárii přišel o několik hodin paměti. Proto ještě z nemocnice děkoval své helmě Kask za záchranu života.

„Bylo to děsivé, protože jsem pár hodin byl opravdu mimo. Tak tři nebo čtyři hodiny si fakt nepamatuju, měl jsem velké štěstí. Kdybych neměl helmu, nejsem si jistý, že bych tady stále byl. Takže jí opravdu děkuju,“ usmál se ve videu, které Ineos zaslal novinářům.

I na něm je vidět, jak je tvrdě potlučený.

Kolem krku bílý fixační límec, celá pravá půlka obličeje pomlácená, zlomený jeden z předních zubů.

„Jak můžete vidět, chybí mi nějaké zuby, bolí mě krk, proto nosím tuhle krásnou věc. Nad okem mám stehy, bolí mě vlastně hlava, ruce, kolena, celé tělo. Mohlo to dopadnout opravdu zle, takže děkuju moc doktorovi, který se o mě postaral. Teď je tu se mnou přítelkyně, za chvíli vyrazíme domů,“ informoval.

