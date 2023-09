POHLED: Thomas v roce 2018 a letos Kuss? I pomocník může být šampionem

Může se to stát?

Může tým, který přivezl do Španělska šampiony posledních dvou podniků Grand Tour, dát zelenou tomu třetímu vzadu, který měl být původně opět především superdomestikem Rogliče a Vingegaarda?

Ale ano, může.

Přinejmenším z taktických důvodů už šéfové Jumba, ale i Primož Roglič tuto variantu připustili. Celkové pořadí, v němž Kuss drží po devíti etapách náskok zhruba dvě a půl minuty před obhájcem titulu Evenepoelem, ale také před Rogličem a Vingegaardem, jim k tomu dává pádný důvod.

Mohl by se tak opakovat příběh, jenž se před pěti lety odehrál na Tour. Vzpomínáte? Tehdy se do žlutého dresu oblékl Geraint Thomas. Chlapík, který tolik let dřel v týmu Sky pro Chrise Frooma a měl být na Tour maximálně plánem B za Froomem, čerstvým vítězem Gira.

Přesto se Thomas probil na pozici jedničky týmu a uhájil ji. Přičemž se děla zvláštní věc. Ačkoliv tým Sky nebyl tehdy mezi fanoušky vůbec oblíbený, ať už kvůli robotickému stylu ovládání závodů, nebo kvůli terapeutickým výjimkám, najednou velšskému cyklistovi fandili i mnozí věční kritici stáje Sky.

Jak si to vysvětlit?

Právě Thomasovým příběhem a povahou. Fanoušci milují outsidery. Nadšeně oslavují olympioniky z exotických zemí, dobíhající předaleko za ostatními. Ale snad ještě víc milují úspěšné outsidery.

NA ZDRAVÍ. Vítěz Tour 2018 Geraint Thomas (vlevo) si připíjí při závěrečné etapě s Chrisem Froomem.

Tour 2018 vyhrál v osobě Thomase muž takříkajíc z lidu, na němž nikdy neulpělo dopingové podezření. Sympaťák, vtipálek, netající se ani občasnými slabostmi. Nikdy v kariéře nežádal o terapeutickou výjimku a pro BBC dokonce řekl, že by bylo mnohem jednodušší, kdyby se tyto výjimky zrušily. Například Mark Cavendish mu po triumfu v Paříži složil poklonu: „Geraintova loajalita a pracovní etika jsou něčím, oč bychom měli usilovat nejen v cyklistice, ale v celém životě.“

Tři bitvy věrného pomocníka

Kussův příběh včetně respektu, který si v pelotonu vydobyl, je podobný. Byl léta superdomestikem par excellence, patrně nejlepším na světě. Pro tým by položil duši. Vlastní ambice v celkovém pořadí Grand Tour naopak mnohokrát (úmyslně?) ponižoval. „Nemám na to tu správnou hlavu,“ říkával.

Ale dres lídra závodu Grand Tour dokáže změnit nejednu cyklistickou hlavu. Známé rčení praví, že takový dres vám dává křídla.

Kuss ho od soboty obléká.

Aby ho měl také na samém konci v Madridu, musí vyhrát tři bitvy.

1. S vlastní psychikou i tělesnou kondicí, znavenou startem na Giru i Tour. S dosud neznámou odpovědností.

2. Se všemi protivníky v čele s Remkem Evenepoelem z Quick Stepu.

3. (v neposlední řadě): V zákulisí týmu Jumbo. Musí přesvědčit své sportovní ředitele i Rogliče a Vingegaarda, že on to může dokázat. Tak, aby dva mnohem slavnější lídři týmu potlačili svá ega a řekli: Ano, za vše, co jsi pro nás v minulosti udělal, si naši podporu zasloužíš.

Vingegaard si o víkendu posteskl, že se ještě necítí v nejlepší formě. A Roglič v rozhovoru ujistil: „Samozřejmě, že také Sepp je našim lídrem. Lídry máme tři.“

Pravda, jet závod se třemi ambiciózními lídry se v minulosti mnohokrát vymstilo i jinak silné stáji Movistar. Ovšem Jumbo by se svým precizním plánováním a stylem myšlení mělo být schopné tři hvězdy uřídit.

POMOCNÍKEM NA TOUR. Jonas Vingegaard (vlevo) se v 17. etapě letošní Tour vyváží za svým domestikem Seppem Kussem.

Překvapuje sám sebe

Úterní rovinatá časovka na 25 kilometrů bude bezesporu Kussovou největší slabinou, může v ní ztratit v horším případě většinu svého současného náskoku.

„Dám do ní vše, pojedu ji na sto procent,“ slíbil. Také to je změna oproti jeho předchozímu uvažování.

Po časovce přijde opět na řadu obtížné horské menu, které by mu mělo sedět. Speciálně 13. etapa se čtyřmi pyrenejskými vrcholy a cílem na Tourmaletu mnohé napoví o strategii Jumba a síle jeho jezdců. Půjde o typ etapy, jakými byl Col du Granon na Tour 2022 nebo Col de la Loze na letošní Tour, kde Jumbo odrovnalo Tadeje Pogačara.

Kuss je zatím ve výtečné pozici. Při jeho případných nástupech jej týmoví spolujezdci pochopitelně nebudou stíhat a bude na ostatních stájích, aby odvedly černou práci.

„Když jsem poprvé přijel do Evropy, byl jsem šťastný, že v ní vůbec mohu závodit na kole,“ vypráví. „Bylo to nové dobrodružství, něco, co jsem si předtím nedokázal ani představit. Nikdy jsem nevěděl, jak daleko můžu dojít. A teď stále překvapuji sám sebe.“

Pokud mu bude umožněno, aby naplno testoval možnosti svého těla až do Madridu, můžeme se těšit na vzrušující emocionální podívanou.

Tým Jumbo je považován za „nový Sky“ tohoto desetiletí. Proč by se v jeho podání nemohl naplnit i obdobný scénář jako v britské stáji s Geraintem Thomasem v roce 2018? Proč by dlouholetý pomocník nemohl usednout na trůn?