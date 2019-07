Nic mi neschází, říká Hulk Sagan. Na řadě je Planina a brutální přídavek

Pokaždé, když chvíli nevítězí, poslouchá od reportérů a nejen od nich otázky: „Co vám schází? Proč už nejste tak dobrý?“

Po triumfu v Colmaru tudíž Peter Sagan s rozkoší odvětil: „Nic mi neschází! Stačí být trpělivý a vítězství přijdou. Jen musíte mít taky štěstí a dobrý den.“

V kopcovité středeční alsaské zkoušce měla jeho stáj Bora i plán, kterého se držela. „Kontrolovali jsme etapu od startu do cíle,“ liboval si Sagan. Jeho sportovní ředitel Enrico Poitschke oceňoval: „Peter zvládal dnešní kopce perfektně a ke konci byl čerstvější než další sprinteři.“

S Matteem Trentinem z Mitcheltonu-Scott zahájili spurt v Colmaru 200 metrů před cílem, zatímco Wout Van Aert z Jumba Visma ještě zůstával klidný a nasadil nejvyšší obrátky až o 50 metrů později.

Dostal se sice před Trentina, ale na Sagana už byl krátký, slovenský cyklista vyhrál rozdílem kola.

Muži v zeleném dresu lídra bodovací soutěže nedokázal ani Van Aert konkurovat.

„Má pozice nebyla vůbec špatná, ale Sagan je velký vítěz,“ konstatoval. Třetí Trentin si posteskl: „Udělal jsem všechno dobře. Nestačilo to.“

Webové stránky Tour hned Sagana přejmenovaly na „Neuvěřitelného Hulka“ podle komiksové postavy svalnatého zeleného superhrdiny.

Ovšem na jarní peripetie slovenského Hulka nešlo zcela zapomenout.

Ani Sagan je nezlehčoval. Naopak, při tiskové konferenci o nich na své poměry až nezvykle dlouho hovořil.

„Nemůžeme porovnávat Tour k letošnímu jaru. Na začátku sezony jsem byl nemocný a ta nemoc způsobila mnohé škody na mém těle. Ztratil jsem během několika dnů spoustu kil. Po tolika letech na kole už mé tělo možná neregeneruje stejně rychle jako dřív. A po nemoci a těžkých závodech je to ještě horší. Na Tirrenu jsem v březnu opravdu trpěl. Ale po klasikách jsem si odpočal, potrénoval jsem... a teď jsem tady.“

Ve 29 letech má na kontě 12 vítězných etap na Tour (a 44 umístění mezi nejlepšími třemi), čímž se nikdo další z pelotonu letošního ročníku pochlubit nemůže.

Bodovací soutěž už vede o 47 bodů před Michaelem Matthewsem z Sunwebu a o 52 bodů před Eliou Vivianim z Quick-Stepu.

„Lepší je o mých rivalech moc nepřemýšlet,“ soudí Sagan. „Den po dni se budu ze sebe snažit dostat to nejlepší a získat náskok na Vivianiho, Matthewse a Van Aerta.“

Strašákem je i pro něj osud mnohých sprinterů v minulém ročníku, kdy se časové limity v Alpách staly osudnými pro Marka Cavendishe, Dylana Groenewegena či Marcela Kittela. Sagan se tehdy nikdy v ohrožení neocitl, ale po pádu v pyrenejské 17. etapě obtížně „přežíval“ až do Paříže.

Letošní ročník je na papíře v horách ještě tvrdší... a vyšší.

„O to se nestarám, jestli jedeme do 2000 nebo 3000 metrů,“ reaguje. „Budu se starat o limit. Je to má sedmá Tour a nikdy jsem s ním ještě neměl problémy. Jen jednou nebo dvakrát jsem měl pocit, že jsem na hraně.“

Drsné hory na této Tour se před ním poprvé zjeví už dnes. Ve Vogézách najednou začne „jiná“ Tour, k Saganovi dočasně nepřátelská. V cíli čtvrtečního menu čeká La Planche des Belles Filles.

Planina krásných dívek.

Legenda praví, že místo dostalo název podle tragické události z třicetileté války, kdy sem místní dívky uprchly před švédskými žoldnéři a raději se zabily skokem do nedalekého jezera, než aby se nechaly chytit.

Na Tour se pak stala Planina indikátorem vrchařských nohou.

„Kopec, který odhalí pravdu o vaší formě,“ říká domácí favorit Thibaut Pinot o stoupání do 1140 metrů.

Tour se sem vydá počtvrté za posledních osm let, jenže letos organizátoři koncovku původního šestikilometrového obtížného stoupání prodloužili ještě o bonusový kilometr. A ten je vražedný: až 24procentní výšlap do cíle po nevyasfaltované cestě.

Jako by nestačil 20procentní úsek před původním cílem.

„Je to barbarské, absolutně barbarské stoupání,“ píší reportéři odborného serveru Cycling Weekly, kteří si ho projeli. „Tour stvořila monstrum, zabíjející obry.“

Skutečně? Ředitel závodu Christian Prudhomme hlásí: „Bude to těžko stravitelné menu s ještě těžší koncovkou.“

Nejde jen o Planinu. Na 160 kilometrech napříč Vogézami čeká už předtím šest kategorizovaných stoupání, více než dříve. „Už na první prémii poznáme, jak tvrdě se tato etapa pojede,“ věští Vincenzo Nibali.

Bude to den, který roztřídí peloton. „Stále je tu takových 20 chlapců, kteří mohou pomýšlet na celkové vítězství,“ říká Michael Woods z Education Drapac. „Po Planině budeme mít lepší přehled, kdo z těch dvaceti je opravdovým kandidátem titulu. Snad se s Rigobertem Uranem a Tejayem van Garderenem v této společnosti udržíme.“

Woods očekává zhruba půlminutový rozdíl mezi nejlepšími patnácti. Někteří experti ještě větší.

Také pro Romana Kreuzigera půjde o den, který mu napoví, zda by mohl usilovat o Top 10 celkové klasifikace.

„Na Planinu nemám z předloňska nejlepší vzpomínky,“ říká cyklista stáje Dimension Data. „Teď nám přidali ještě další prudký kilometr za původním cílem, takže žádná sláva. Je to jedna z etap, na kterou se vyloženě netěším. Ale je to i první velký test lidí na pořadí. Určitě se pokusím zvládnout ho co nejlépe. Pocitově jsem si ve středu docela dával, nejelo se mi úplně nejlíp. Tak uvidíme, co ze sebe dostanu.“

Obzvlášť drsná bude 6. etapa pro Jakoba Fuglsanga. Lídr Astany se stále plně nezotavil z pádu prvního dne. „Každý den se cítím lépe, přesto ještě nejsem stoprocentně v pořádku,“ přiznává vítěz přípravného klání Dauphiné.

Thibaut Pinot naopak dnes prožije energií nabíjející návrat domů. Dvacet kilometrů od Planiny krásných dívek v Mélisey žije. Žádný z jezdců této Tour se na ni nedrápal v tréninku tak často jako on, přijdou ho podpořit tisíce fanoušků. „Doufám, že je nezklamu.“

Nicolas Portal, sportovní ředitel Ineosu, očekává: „Dojde k letošní první opravdové bitvě o celkové pořadí. Poslední kilometry už pojede každý za své. Budeme se snažit podpořit oba naše lídry.“

OBHÁJCE. Jak ustojí Geraint Thomas dnešní výzvu?

Velkou mladou naději Egana Bernala a obhájce titulu Gerainta Thomase dělí nyní v pořadí pouhých pět sekund. Planina napoví, na koho se bude v horách tým Ineos orientovat více.

„Ta etapa je víc než horský předkrm, je to opravdový start této Tour. Den pro stoprocentní závodění,“ říká Thomas. „Těším se, bude to dobrý výkop. Na konci Tour přijdou ještě těžší kopce, ale už tady si budete muset sáhnout pořádně hluboko, abyste neztratili čas.“

Ví, že profil stoupání nahrává jeho mladšímu kolegovi.

On sám tu v roce 2017 ztratil 40 sekund. Letos si byl kopec před závodem Kolem Švýcarska znovu projet. „Dodatečný kilometr na konci je drsný, hlavně posledních 250 metrů,“ hodnotí. „Taková koncovka favorizuje ryzí vrchaře, jakými jsou Egan, Adam Yates, Richie Porte, Nairo Quintana. Ale když máte formu, zvládnete to.“

Tenkrát v roce 2012. Chris Froome vítězí na Planině krásných dívek:

V roce 2012 tu Chris Froome vyhlédl ze stínu svého žlutého lídra Bradleyho Wigginse a poprvé v životě vyhrál etapu na Tour.

V roce 2014 v etapě na Planinu vzdal po pádu Alberto Contador a Vincenzo Nibali ukázal: Letos chci být pánem já.

A předloni zde triumfoval Fabio Aru, zatímco Froome převzal žlutý dres právě od parťáka Thomase.

Při předchozích třech návštěvách na tomto místě vždy platilo: Kdo si na Planině oblékal žlutý trikot, měl ho potom i na konci Tour v Paříži.

Bude se historie opakovat?