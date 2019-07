Slovenský fenomén se dočkal. Sagan na Tour ovládl pátou etapu

Tak konečně to přišlo. Na letošní Tour už dojel druhý, čtvrtý, pátý, ale vítězství se trojnásobnému mistrovi světa vyhýbalo. Až do páté velmi kopcovité etapy. V ní se peloton zbavil většiny spurterů na čtyřech náročných stoupáních. A o to jednodušší to pak Peter Sagan měl. V zeleném dresu lídra bodovací soutěže nedal v závěru nikomu šanci. V čele Tour zůstává Julian Alaphilippe.

