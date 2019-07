Věřím, že se budu zlepšovat, říká Kreuziger po úvodním horském testu

Tak jaká byla první opravdová horská zkouška této Tour? Co vám ukázala?

Bylo to hodně explozivní etapa, dost se závodilo. A vědělo se, že to tak bude, takže žádné překvapení. Já jsem byl celý den dobře schovaný a snažil jsem se šetřit, co jsem mohl. V závěru jsem se pak snažil jet, co to šlo.

Nakonec je z toho ztráta minuty a půl na největší favority na neoblíbeném stoupání.

Určitě to nebyl kopec, který by mi seděl, to jsme věděli už před startem. Ale pořád věřím, že se během Tour budu zlepšovat. Movistar jel dneska hodně vysoké tempo, pak to kontroloval Ineos a když nastoupil Mikel Landa, musel se Ineos začít bránit. Když pak Egan Bernal zrychlil, už to bylo přes mou hranici, už to úplně nešlo. Tour je dlouhá, dneska jsem věděl, že musím zachránit, co to půjde. A tři minuty a 20 vteřin na vítěze není žádná tragédie, i když by to bylo lepší bez ztráty.

Jak se vám líbil nový závěr stoupání na Planinu, o kilometr delší?

Bylo to o kousek dál než v minulosti, navíc se jelo po štěrkové cestě, takže pěkné zpestření, ale dost náročné.

Jaká byla podpora týmu v průběhu etapy? Už před Planinou jste byl v hlavním balíku z Dimension úplně sám.

Tým byl kolem mě, když to šlo. Věděli jsme, že nemáme úplně vrchaře do závěru, máme tady tým spíše na úniky, nebo kolem sprintera Nizzola. Věděl jsem, že to takhle bude.

Po celý den bylo vidět spoustu českých vlajek. Pomáhá vám to?

Všiml jsem si jich, bylo jich spoustu. Vím i o spoustě kamarádů, kteří tady za mnou přijeli. I pro ně jsem se snažil bojovat.

V pátek vás čeká nejdelší etapa celé Tour, co čekáte?

Bude to 230 kilometrů, pravděpodobně dojde ke sprintu, pokud nebude nějak extrémně foukat. A o víkendu nás čekají dvě etapy, kde by kluci jako Ben King Edvald Boasson Hage nebo Steve Cummings mohli jít do úniku, tak uvidíme.