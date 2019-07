Když vítěz bere vše. Může jednou Alaphilippe vyhrát i celou Tour?

Má etapové prvenství.

A má i žlutý dres lídra Tour.

Pět let Francouzi čekali, až se jejich jezdec opět oblékne do maillot jaune. Nikdy předtím to ve 116leté historii závodu netrvalo tak dlouho.

Teď je to tady.

Po strhujícím sólu.

„Když se vám nabídne příležitost, musíte po ní jít. Nádherněji už to pro mě dopadnout nemohlo,“ říkal, přeplněný emocemi.

Kolem katedrály v Remeši, kde byli korunováni francouzští králové, vinula se trať třetí etapy, vrcholící v kraji Champagne.

Remeš i perlivý šampaňský mok považují Francouzi za součást svého národního pokladu, za symboly své země.

Žlutý dres rovněž.

Během Tour 2014 suverén tohoto ročníku Vincenzo Nibali „půjčil“ na den žlutý dres muži z úniku Tonymu Gallopinovi, než si ho zase rezolutně vzal zpět.

Ovšem Alaphilippe je jezdcem úplně jiné kategorie než Gallopin. Od loňska miláček Francouzů, nyní po famózním jaru i lídr světového žebříčku.

„Pravděpodobně nejzajímavější cyklista současnosti,“ ohodnotila jej Philippa Yorková z odborného serveru cyclingnews.com. „V celosvětové popularitě se už dotahuje na Petera Sagana.“

Letos se stal pánem klasik, ovládl Milán-San Remo, Strade Bianche i Valonský šíp, vyhrával etapy napříč Evropou, vítězil ve spurtech, na krátkých stoupáních i v mnohem kopcovitějším terénu.

„Může vyhrát kdekoliv a kdykoliv,“ pronesl s jistou nadsázkou Patrick Lefevere, jeho šéf v týmu Deceuninck-Quick-Step.

Francouzští fanoušci doufají, že už brzy začne Alaphilippe svoji kariéru směřovat také k boji o titul z Tour.

Ten však ještě není na programu.

„Celkové pořadí na závodech Grand Tour zatím nepovažuji v této fázi kariéry za prioritu. Jednou jí možná bude,“ oznámil.

Muž, který jezdí srdcem

Potřebuje dva tři roky speciální přípravy na boj o celkovou klasifikaci a navrch profil trati, který mu bude více šitý na míru. Ne ten letošní se sedmi vrcholy nad 2 000 metrů a dlouhými stoupáními, ale méně vrchařský, jako když Ir Sean Kelly ovládl Vueltu 1988.

Také Kelly byl výborný sprinter i sériový vítěz klasik - a občas se dokázal s nejlepšími držet v těžších kopcích.

Stejně jako Alaphilippe.

„Julian je výbušný typ na kopce od jednoho do tří kilometrů,“ podotkl exprofesionál René Andrle. „Takové vsazení jako on na nich nikdo z extrémních vrchařů nemá. Jenže pokud ti extrémní vrchaři pojedou ve vysokých horách delší dobu rychlé tempo, zatím jim stačit nebude.“

ZA TRIUMFEM I ŽLUTÝM DRESEM. Julien Alaphilippe ve třetí etapě Tour.

Francouzi vyhlížejí svého dalšího šampiona Tour už nekonečných 34 let. Pokud by někdo mohl v aktuálním ročníku tento půst ukončit, nebude to určitě Alaphilippe, ale nejspíš Thibaut Pinot z týmu FdJ, který po vydařené týmové časovce drží v úvodu závodu dobré karty a prokázal dobrou vrchařskou formu i v první polovině sezony.

Tour de France 2019 Speciální příloha iDNES.cz: zpravodajství, rozhovory, reportáže, komentáře, startovka, přehled etap, historie závodu, ...

V Quick-Stepu určili lídrem pro celkové pořadí Španěla Enrika Mase, loni druhého na Vueltě.

Co tedy čekat od Alaphilippa? „Že nás jeho styl závodění opět bude bavit,“ řekl Lefevere. „Jezdí srdcem a je nevypočitatelný. V tom je nejlepší na světě.“

Loni vyhrál do Grand-Bornand a do pyrenejských lázní Luchon a v Paříži oslavoval puntíkatý dres vítěze vrchařské soutěže.

Letos? „Chci vyhrávat etapy, kde to jen půjde. Cokoliv dalšího, ať už pár dní ve žluté, nebo puntíky, budou bonus,“ sdělil.

Sponzoři na něj připláceli

Od dětství byl Alaphilippe hyperaktivní. „Škola mě nikdy nebavila. Potřeboval jsem se neustále hýbat,“ líčil. Otec dirigoval orchestr, malého Juliana vedl k bicím, navíc si zamiloval jízdu na koni. Pak dostalo přednost kolo. Od horského a cyklokrosového dospěl v 17 letech k silničnímu.

„Byl nejmenším klukem ve skupině, ale měl temperament a mentalitu vítěze,“ vzpomínal jeho první kouč Thierry Michaud.

Tehdy si Alaphilippe vydělával na život coby prodavač v obchodě s cyklistickými potřebami.

O deset let později patří na kole k nejlépe placeným profesionálům. Letos mu v Quick-Stepu končí smlouva. Lefevere kouzlil, aby ho udržel. Dokonce u sponzorů stáje vymohl, že mu kvůli Alaphilippovi navýšili rozpočet. Načež dle zákulisních spekulací vystoupal Francouzův plat z milionu eur ročně (plus bonusy) na 2,5 milionu eur.

„Poslal jsem prostřednictvím jeho agenta Julianovi na závod Kolem Kalifornie nabídku, kterou - doufám - neodmítne,“ tvrdil v květnu Lefevere.

Alaphilippe navzdory dlouhému zástupu zájemců o jeho služby z jiných stájí skutečně kývl: Zůstanu.

Klasikářskou trať 3. etapy Tour si vytipoval dlouho dopředu. Zatímco lídři pro celkové pořadí na jaře vyrazili na průzkum alpských a pyrenejských průsmyků, které jsou letos na trase závodu, on se naopak důkladně seznamoval s klíčovými pasážemi pondělního dějství v kraji Champagne.

Po nedělní týmové časovce napsal na WhatsApp kolegovi Bobovi Jungelsovi, letošnímu lídrovi týmu na Giru: „Teď jsem skoro mrtvý, ale zítra zkusím vyhrát.“

Matt White, šéf stáje Mitchelton-Scott, už před startem 3. etapy věštil: „Tohle je profil stvořený pro Alaphilippa.“

Problém spočíval v tom, že po jeho mimořádných letošních úspěších už těžko shání společnost do útoků. „Ostatní se mnou nechtějí spolupracovat a podílet se na tempu. Ale co, to je součástí hry,“ pohodil hlavou.

Vyřešil to po svém. Zbývalo 16 kilometrů, když pod vrcholem poslední vrchařské prémie 3. kategorie na Cote de Mutigny atakoval z prořídlého hlavního pole sólově. Prosmýkl se kolem Tima Wellense, posledního z uprchlíků, a pokračoval dál sám.

Posledních deset kilometrů vyplazoval jazyk, tak moc dřel, tak moc ho to bolelo. Přesto nepolevil.

„Věděl jsem, že si potřebuji vypracovat aspoň 40sekundový náskok, aby mi pak vydržel až do cíle,“ vyprávěl. A vypracoval si ho.

Cíl proťal o 26 sekund před všemi favority s triumfálním gestem. Zřítil se na asfalt, lil do sebe vodu, potom jej parťák Mas triumfálně zvedl do vzduchu. Odvedli jej do stanu, kde jezdci čekají na dekorování na pódiu. A až tam jako by hrdinovi dne vše došlo, z očí mu stékaly slzy dojetí.

„Nechal jsem na trati všechno,“ svěřoval se. „Není jednoduché závodit s tím obrovským očekáváním celé země. Teď se mi ulevilo. Vyšlo to!“

Převzal na pódiu žlutý grál všech cyklistů a slíbil: „Pokusím se ho udržet tak dlouho, jak to jen půjde. Ten dres je úžasnou odměnou za všechna má léta s cyklistikou. Šestá etapa ve Vogézách pro mě možná bude až příliš tvrdá. Ale udělám i tam, co bude v mých silách.“

A dál? Až Tour zamíří ještě více na jih?

„Budu pomáhat Eliovi Vivianimu do sprintů a Enriku Masovi v kopcích, když mě budou potřebovat. A občas zkusím zase něco vyhrát.“