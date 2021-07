ONLINE: Tour znovu míří na rovinu. Uspěje únik, nebo zvítězí sprinteři?

Co do vzdálenosti druhá nejdelší.

Co do náročnosti stoupání však jedna z těch lehčích.

Taková je třináctá etapa Tour.

Den pro sprintery, zdá se. Historie ale hovoří jinak. „U věže Carcassonne jsme ještě nikdy hromadný dojezd neviděli,“ varuje Christian Prudhomme, šéf závodu.

Podobně tomu bylo i před třemi lety, když na jihu Francie etapa Tour finišovala naposledy. Tehdy slavil Magnus Cort, jenž z úniku porazil Iona Izagirreho i Bauke Mollemu.

Bude se opakovat podobný scénář?

Tour de France 2021 / výškový profil 13. etapy

Na 219 kilometrech tentokrát na cyklisty čeká jen jedna vrchařské prémie čtvrté kategorie – Cote du Pic Saint-Loup (5,5 km; 3,6 procenta).

I poté trať nabídne řadu stoupání, jenže ta jsou už krátká a ani nejsou tolik prudká. Nikomu by tedy problém dělat neměla.

„Uvidíme, jak to nakonec dopadne,“ říká Mark Cavendish z QuickStepu. „My se jen musíme soustředit na svou práci a na to, co máme dělat.“

Pokud by etapa vyvrcholila hromadným dojezdem, právě on by byl největší favorit. Na letošní Tour vyhrál už třikrát a jen jeden triumf mu schází k vyrovnání rekordu Eddyho Merckxe, který ve Francii slavil celkem čtyřiatřicetkrát.

Podaří se mu to?

Sledujte online.