Nová éra na Mont Ventoux. Jak Pogačar zvýšil náskok, ale ukázal i první slabost

„Na chvíli jsem se dostal do červených čísel, ale dokázal jsem se z nich hodně rychle dostat a nakonec jsem nic neztratil. Takže další dobrý den,“ líčil spokojeně dvaadvacetiletý slovinský cyklista na tiskové konferenci v Malaucene.

Zatímco v úniku pro další velký triumf spěchal Wout van Aert, v pelotonu jel celý den vysoké tempo Ineos, který postupně popravil Gerainta Thomase, Richieho Porta, Michala Kwiatkowského i další své závodníky.

Jen proto, aby pak těsně pod vrcholem Ventoux místo Richarda Carapaze zaútočil Jonas Vingegaard.

„Po všech těch pádech a nepříjemnost už Ineos jednoduše nemá takovou palebnou sílu jako v minulých letech,“ má jasno Bradley Wiggins, toho času expert Eurosportu.

Mladičký Dán v bílém trikotu je každopádně objevem letošní Tour. Pogačar byl jediný, kdo se s ním držel. Ale jen chvíli, než i on pochopil, že na to tentokrát nemá.

První náznak slabosti, nebo povedený kalkul?



„Asi obojí. Zkusil jsem to s ním, ale rychle jsem pochopil, že to nepůjde, a trochu jsem tam rupnul. Ale zůstal jsem klidný, nepanikařil jsem. Věděl jsem, že je to na vrchol kousek,“ líčil.



Na vrcholu ztrácel na Vingegaarda půl minuty, ve sjezdu se ale spojil s Rigobertem Uránem a Carapazem a dánského mladíčka těsně před cílem dojeli. První kritický moment této Tour zažehnal.

„Možná jen trpěl tím vedrem, ale pořád je nejsilnější,“ má jasno Gabriel Rasch, sportovní ředitel Ineosu.

Byť Pogačar ve středu neútočil, znovu zvýšil náskok v čele Tour.

Před etapou druhý Ben O’Connor totiž ztratil čtyři minuty a spadl na pátou příčku. Už při druhém nájezdu na Ventoux bylo vidět, že má Australan co dělat s tempem Ineosu.

Netrvalo dlouho a nevydržel ho. Kroutil hlavou, snažil se, seč mohl, ale jeho konkurenti mu nezvratně ujížděli.

„Takhle hluboko jsem si sáhnul asi jen jednou na loňském Giru. Tohle byl nejtěžší moment, jaký jsem na kole zažil, fakt jsem trpěl. Ale budu se snažit dál,“ slíbil.

Slovinec tak aktuálně vede Tour před Uránem o 5:18 minuty, třetí Vingegaard ztrácí ještě o 14 sekund víc.

„Je sám sobě největším rivalem. Těžko vidím někoho, kdo by ho mohl ještě ohrozit,“ prozradil šéf Astany Giuseppe Martinelli pro Gazzettu dello Sport.

Nová éra začala.

Když totiž v předchozích letech Tour dvakrát bájnou horu navštívila, vždycky přitom hrál hlavní roli Chris Froome.

„Mont Ventoux miluju a zároveň nesnáším,“ říká sám.



V roce 2013 po svazích úplně letěl. Skoro jako by popíral gravitaci, když ve žlutém prosvištěl kolem Naira Quintany, o půl minuty triumfoval a zvýšil náskok v čele Tour na víc než čtyři minuty.

Tady započala jeho éra, jeho pouť za čtyřmi triumfy na Tour, jeho dominance.

„Vyhrál jsem na den dobytí Bastily a pak i celou svou první Tour. Na ten den si budu vždycky pamatovat,“ má jasno.

Většina fanoušků si ale pamatuje spíš jeho druhý výstup v roce 2016.

Byla to jedna z nejdramatičtějších etap moderní historie Tour. Kilometr před cílem vepředu ujížděla trojice Chris Froome, Richie Porte a Bauke Mollema, když najednou...

Co vlastně?

Chvíli nikdo nic nevěděl, protože kamery zabíraly běžícího Chrise Frooma. Bez kola! Za běhu něco volal do vysílačky, otáčel se, ale týmový vůz nikde.

„Je z Keni, věděli jsme, že poběží dobře,“ glosoval tehdy situaci Geraint Thomas.

Až poté vyšlo najevo, že Froome s Portem a Mollemou narazili do televizní motorky a Brit u toho zlomil rám svého kola. To náhradní bylo v nedohlednu, tak se rozhodl běžet nahoru po svých.

„Ukázala se má obrovská touha. Já nechtěl prohrát, takže mi přišlo logické vyrazit nahoru, i když to bylo bez kola a po svých,“ vzpomínal.

Nikdo v tu chvíli netušil, co se bude dít. Jestli Frooma kvůli tomu, že neměl kolo, diskvalifikují. Jestli přijde o žlutý dres… Nakonec rozhodčí jeho ztrátu neutralizovali a on zůstal v čele Tour.

„Byl to moment absolutního chaosu. Nejšílenější etapa, jakou jsem kdy zažil, a určitě nejšílenější moment, jaký jsem jako profesionální cyklista prožil. Snad dlouho nic podobného neuvidíme,“ hodnotil to zpětně. „Ale mám v autě schované běžecké boty, takže jsem připraven,“ smál se v úterý.

Běhat Froome tentokrát nemusel. Hlavní roli na Ventoux předal mladším. Pogačarovi, Vingegaardovi i vítězi dne van Aertovi.

Mimochodem, dalším z hrdinů dne je i Mark Cavendish, který přijel do cíle 40 minut a 40 sekund za van Aertem a bezpečně o sedm minut stihl dojet v limitu etapy.

„Věděli jsme, že to podobně jako v neděli bude těsné, ale měl jsem k sobě mé týmové kolegy, kteří mi pomohli ve stoupání i při sjezdech,“ líčil. „Jsem fakt unavený. Jel jsem hodně Tour, ale tahle je zatím určitě jednou z nejtěžších.“

Spolu s ním přijeli do Malaucene i jeho bodyguardi Davide Ballerini, Michael Morkov, Tim Declerq a Dries Devenyns.

