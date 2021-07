Mluvilo se o jeho souboji s Primožem Rogličem. Mluvilo se o tom, jak Tadej Pogačar bude mít co dělat s letkou Ineosu složenou z dvou vítězů Gira a krále Tour Gerainta Thomase. Jak se do souboje o žlutý dres konečně zapojí taky Superman Miguel Ángel López. A ejhle. První, kdo dokázal na této Tour dostat Pogačara do červených čísel, je neznámý kluk z Dánska.