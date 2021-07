ONLINE: Na Tour se jede rovinatá etapa. Sagan před startem odstoupil

Poslední tři rovinaté etapy na Tour ovládl Mark Cavendish. Pokud by se to Britovi podařilo i v té dvanácté, vyrovnal by 34 rekordních triumfů Eddyho Merckxe. Lehce zvlněný profil bude ale lákat i uprchlíky. Žlutý dres dál hájí Tadej Pogačar. Etapu sledujeme v podrobné online reportáži.