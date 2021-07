Vakoč: Pogačar to ještě jisté nemá. Cavendish? Učil mě, jak používat lokty

Dneska jste neuvažoval o tom jít do úniku?

Dneska byl plán zkusit závod kontrolovat a jet na Jaspera (Philipsena), případně jsme ho chtěli dostat do úniku, protože má největší šanci vyhrát. Nakonec odjela velká skupina, bohužel bez našeho zastoupení, takže dnešní den se nám nevyvedl, ale zítra bude další příležitost.

Dojet tu skupinu už nemělo smysl?

Ne ne, ve chvíli, kdy bylo vepředu 13 lidí a jeli naplno, bylo jasné, že to nepůjde.

Začátek etapy byl dost nervózní, foukalo…

Hodně foukalo, navíc původně měl být start těsně před tím, než se najíždělo do úseku s bočním větrem, ale někdo měl asi technické potíže, takže se chvíli čekalo a start se posunul až na místo, kdy už jsme v tom větru byli. Došlo tam ještě k menšímu pádu, takže balík byl natažený a nadělený dřív, než se pořádně odstartovalo.

Julian Alaphilippe vede skupinu uprchlíků ve dvanácté etapě Tour de France.

Jak vy se zatím cítíte ve druhém týdnu Tour?

Den ode dne se to mění, ale únava už se hodně podepisuje. Včera i předevčírem jsem se od startu necítil moc dobře, pak během závodu už to bylo lepší. Dneska to bylo podobné, tak uvidíme, třeba to zítra zase bude dobrý.

Takže středeční druhý výjezd na Mont Ventoux už jste vyjel v pohodě, tam jste se cítil líp.

No, no (smích). Nejhorších bylo prvních 50 kilometrů, pak už to jakž takž šlo a na Ventoux jsem se cítil překvapivě dobře.

Pouštěl jste si pak útok Jonase Vingegaarda, jak utrhl Tadeje Pogačara?

Viděl jsem to, koukal jsem na to večer a docela jsem zíral. Je vidět, že není neporazitelný. Dneska Ineos taky zkoušel na větru rozdělit peloton, ale nebyl na to dost silný vítr. Týmy ale pořád budou hledat nějaké skulinky, protože boj o pódium je extrémně vyrovnaný, takže stačí jeden den, a i když má Pogačar velký náskok, může o něj pořád přijít.

Mark Cavendish a Tadej Pogačar před startem dvanácté etapy Tour de France.

Další velkým příběhem jsou triumfy Marka Cavendishe. Už má tři, na Ventoux navíc stihl limit naprosto bezpečně.

Je to opravdu neskutečné, co předvádí ve sprintech a jak pak v klidu objíždí ty horské etapy. Já musím smeknout klobouk před tím, co předvádí Quick-Step, mají vždycky perfektní vláček. Je vidět, že se vezou na vítězné vlně, Cavendish s nimi. Je úžasné, co dělá, inspirativní.

Vy máte v týmu rychlíka Philipsena, takže se snažíte vymyslet taktiku, jak ho porazit. Tak jak?



Už byl blízko v tom posledním sprintu, ale bohužel zůstal zablokovaný. Jinak ale bylo vidět, že rychlost má, jen se mu otevřela možnost sprintovat až moc pozdě. Kdyby to bylo o 50 metrů dřív, určitě by vyhrál. Bude potřeba i trochu štěstí, abychom Cavendishe porazili.

Musí být hodně těžké bojovat s tak sehraným vlakem, ne?

Mají to opravdu perfektně sehrané, pro nás to bude náročné ještě bez Tima Merliera a Mathieua van der Poela. Jsme trochu v oslabení, ale i tak snad síly zase najdeme.

Mark Cavendish sprintuje při dojezdu hlavního balíku.

Znáte Cavendishe z vašeho působení v Quick-Stepu. Jaké na něj máte vzpomínky?

Mám jich plno. Jeli jsme spolu třeba závod Kolem Turecka, tak nás tam učil, jak používat lokty a hrozně si pochvaloval, jak jsem tam tahal. Asi nejlepší vzpomínky mám na to, jak jsem byl týden u něj v Itálii, bydlel jsem u něj doma s rodinou, spolu jsme trénovali. To byl úžasný týden, na který nikdy nezapomenu.

Říká se o něm, že je to zábavný chlapík.

Jojo, je s ním legrace. Je skvělý v tom, jak vyjadřuje emoce, jak ocení práci, kterou pro něj člověk udělá. Je to fajn člověk.

Po páteční rovinaté etapě přijde v sobotu další kopcovitá. Pokusíte se o něco?

Doufám, že budu mít dobré nohy. Uvidíme, jak se zítra etapa vyvine, jestli budu muset hodně pracovat nebo ne, to to určitě předurčí, ale na sobotní etapu se těším. Mám ji vytipovanou, tak snad se mi povede něco předvést.