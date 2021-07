Neviditelný pomocník Cavendishe. Nejsem Ferrari, směje se Traktor Declercq

Carcassonne (Od našeho zpravodaje) - Říká se, že člověk by měl znát své limity. Tim Declercq je nepochybně zná. „Vím, že nejsem největší talent tohoto sportu,“ směje se 32letý belgický cyklista. „Každý sní o tom, že bude nejlepší na světě. Já jsem ale realista.“ Realista, domestik, muž, který ani jednou nevyhrál profesionální závod. Ale od té doby, co přišel do Quick-Stepu, s týmem oslavil přes 300 triumfů. A na mnohých má obří zásluhu. I na letošní Tour, kde výrazně přispěl k tomu, že Mark Cavendish vyrovnal 34. vyhranou etapou rekord legendárního Eddyho Merckxe.