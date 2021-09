Premiéra L’Etape očima organizátora: Amatérští cyklisté jako hvězdy. Jsme nadšení!

Závod L’Etape Czech Republic by Tour de France, v němž se závodníci utkali o žlutý dres na trati 130 nebo 90 kilometrů, vyhrál profesionál Daniel Turek. Mezi ženami byla suverénní Martina Sáblíková. Akce však byla svátkem zejména pro cyklisty z řad amatérů.



Jaké jsou vaše dojmy týden po závodu?

Jsme nadšení a možná až překvapení, jak kladné máme reakce. Ať už od závodníků, lidí ve fanzónách na Strahově a v Berouně i podél silnic. Na české poměry to bylo velké sousto sem tento závod dostat a hned první ročník dopadl skvěle.

Co bylo při organizaci takové akce nejtěžší?

Největší respekt jsme měli z bezpečnosti závodníků. Uzavřeli jsme 130 kilometrů trati, což tady před námi asi nikdo nedělal. Představa toho, že se při prvním ročníku něco pokazí, že se tam najednou objeví třeba bagr, nás děsila. Trati jsme se tedy věnovali opravdu hodně. Ale z dotazníku, který jsme po závodě rozeslali mezi účastníky, nám vyšlo, že se 99 % lidí cítilo na trati bezpečně.

Nemusela tedy záchranka řešit něco závažného?

Naštěstí ne. Z balíku, který měl přes 1700 lidí, víme o zhruba sedmnácti případech, kdy bylo nutné lidi ošetřit. Byl tam odřený loket, koleno… Jeden účastník v Podkozí spadl, narazil si záda, tak jel raději do nemocnice, to bylo nejzávažnější. Ze zranění jsme taky měli vítr, protože některé pasáže nebyly jednoduché, navíc střídavě pršelo. Jsme rádi, že to dopadlo dobře.

Fanoušci na sprinterském segmentu v Berouně podporují závodníky během L’Etape Czech Republic by Tour de France.

Z čeho ještě máte radost?

Že jsme sem dokázali dostat atmosféru Tour de France. Hodně lidí nám nevěřilo. Myslelo si, že o tom dokážeme jen hezky marketingově mluvit. Ale pak jsme viděli nadšené reakce cyklistů - většinou amatérů, kteří třeba ani nikdy nejeli závod -, když viděli, jak jim po trase fandí stovky lidí. I podle zástupců pořadatelské organizace A.S.O., kteří přijeli na kontrolu, se nám podařilo atmosféru slavné Tour přenést na trať. A když závodníci dorazili do cíle, tak jste neviděli úprk domů, ale všichni tam zůstávali, vyměňovali si dojmy a užívali si doprovodný program.

I Martina Sáblíková, která už leccos zažila, říkala, že ji atmosféra nadchla.

Ano, prý už kilometr před cílem slyšela „bordel“ na Strahově a jak lidé bušili do bannerů. Taktéž fanzóna v Berouně nás potěšila. Na Beroun jsme vsadili po zkušenostech se závodem série Kolo pro život a nezklamal. A důležité je, že byly spokojeny i subjekty, které jsme přesvědčili ke spolupráci – Středočeský kraj, Praha, policie...



Martina Sáblíková kontroluje svoje kolo před startem závodu L’Etape.

Co naopak nevyšlo podle představ?

Měli jsme domluvený určitý počet dobrovolníků, který se nám ale ráno ztenčil. Příště tedy budeme spoléhat na lidi, které si sami seženeme, ne na něčí dobré slovo. A jistě se dá zlepšit zázemí a servis na Strahově. Víme, že někteří po dojezdu do cíle čekali na své jídlo či kávu delší dobu, než bychom chtěli.

Příští ročník L’Etape se pojede v Praze a Středočeském kraji 11. června. Vyrazí cyklisté na stejnou trať?

Určitě bude start v Praze, jen ještě nemůžu potvrdit, že opět na Strahově. Trať ale bude odlišná, nejspíš se budeme pohybovat na Rakovnicku. Chceme trasu obměnit, aby to bylo zajímavé i pro cyklisty, kteří jeli závod už letos.

Ještě nějakou novinku chystáte?

Rádi bychom u nás přivítali osobnost mezinárodního měřítka, nějaké top jméno, třeba vítěze Tour de France. Také bychom chtěli počet eventů L’Etape rozšířit. Ne že bychom pořádali dva závody, ale přidali bychom doplňkové aktivity.

Třeba?

V Moskvě se jel před hlavním závodem L’Etape večerní prolog, nás napadl například sprint na Ještěd. Komunita silničních cyklistů se v Česku neustále rozrůstá, někteří s námi jezdili na takzvané bootcampy, na social rides po republice. Chceme prostě udržet naši komunitu v pohotovostním režimu po celý rok. Od A.S.O. máme v tomto směru zelenou.

Vraťme se na začátek: kdy jste poprvé slyšel o tom, že by se L’Etape mohlo jet v Česku?

Před dvěma lety, někdy v polovině roku 2019. Dozvěděl jsem se, že pány z A.S.O. zajímá středoevropský region a rádi by tu uspořádali L´Etape. Zjistili, že pořádáme cyklistické akce, a přes doporučení se nám ozvali. A pak začalo dlouhé kolečko telefonátů, posílání smluv... Přiznávám, že jsme nejdřív úplně nevěděli, jak to jako firma máme pojmout, kolik lidí navíc budeme potřebovat. Domluvili jsme se s Přemkem Novákem, který se projektu věnuje nonstop, a na něj se nabalili další lidé.

Jak náročné bylo najít pro tento zcela nový projekt v Česku partnery?

Ani moc ne. Když někam přijdete s tím, že pořádáte akci pod hlavičkou Tour de France, tak to funguje jako červený hadr. Lidé se zajímají, o jaký projekt jde. Značka Tour de France je natolik slavná, že každý, kdo se na této akci mohl podílet, byl rád. Ať už to byly komerční subjekty anebo státní složky jako Policie České republiky, tak nám vždy vycházely vstříc. I člověk, co řídil motorku v pelotonu, byl na to právem pyšný.

Startovné bylo zhruba tři tisíce korun, vyplatila se vám akce?

Náklady jsou tak vysoké, že je rozhodně nebylo možné pokrýt jen ze startovného. To by muselo stát deset tisíc. Dáváme teď dohromady celkový rozpočet a vypadá to, že už po prvním ročníku budeme na nule nebo lehce v plusu. Víme, že startovné je na české poměry docela drahé, ale v dotazníku si na cenu nikdo nestěžoval. Lidé měli pocit, že za tu cenu dostali adekvátní balíček.

Plánujete startovné zdražit?

Od pondělka otevíráme registraci pro tzv. founders (zakladatele), tedy pro ty, kteří s námi jeli už první ročník L’Etape. Cena pro ně bude stejná, chceme se jim odvděčit za důvěru. Budou mít týden na to se na další ročník přihlásit. A poté budeme otevírat registraci pro ostatní, tam cenu lehce navýšíme, ale jde jen o zhruba 200 korun.

Pomalu finišuje i letošní cyklistická série Kolo pro život, kterou také organizujete. Jak moc tuto sezonu ovlivnil covid?

Obecně vnímáme, že chování lidí ve společnosti se kvůli covidu změnilo. Lidé tráví volný čas trochu jinak, shodli jsme se na tom i s dalšími organizátory sportovních či kulturních akcí. Na některých závodech máme menší účast, lidé třeba zjistí, že po nich budeme chtít potvrzení o negativním testu či očkování, tak radši nepřijedou.

Momentka ze závodu seriálu Kolo pro život ve Znojmě.

Ale některé tradiční akce mají asi stále účastníků dost, že?

Ano, tento víkend se koná oblíbená Znojmo Burčák Tour, kde bude návštěvnost vysoká. A poslední roky se nám také vyplácí sázka na doprovodný program pro rodiny s dětmi - fotokoutky, malování na obličej, zábavné zóny… Chodí tam lidé, kteří přišli jako doprovod závodníka, a přesto se dobře pobaví. A o to nám jde především.