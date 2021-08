Svorada o L’Etape i návratu Jakobsena. Musel mít obrovský hlad, říká

Philipsen už letos na Vueltě další prvenství nepřidá. Před středeční etapou jeho tým Alpecin-Fenix oznámil, že má horečku a odstupuje.

V dalších soubojích, které mohou být ještě dva až tři, tak bude hlavním favoritem Jakobsen. „Je fajn vidět, jak se vrací po zranění,“ připomíná Svorada jeho vážný úraz z loňského srpna, po němž nebylo jasné, zda se k cyklistice vůbec vrátí.

Jak těžké podle vás pro něj bylo dostat se zpátky?

Rozhodně to bylo velmi těžké. I když to měl možná o něco jednodušší tím, že je mladý závodník, který měl obrovský hlad po návratu. Když to srovnám s Chrisem Froomem, který měl také pád, tak u něj to vypadá, že se na úroveň, na které byl dříve, vrátit nedokáže. I když bych mu to přál.

A dál?

Jakobsen musel udělat obrovský kus práce. Nejen fyzické, ale i psychické. Vrátit se do soubojů loket na loket a bojovat o pozici. Klobouk dolů.

Fabio Jakobsen (v zeleném dresu lídra bodovací soutěže) přijíždí do cíle 9. etapy Vuelty na vrcholu Velefique v doprovodu Floriana Sénechala a Zdeňka Štybara (vpravo).

Jakou roli hraje právě psychická stránka?

Já jsem měl také jednu takovou nepříjemnou zkušenost, kdy jsem byl v pádu, kde došlo k úmrtí. To na mě nezapůsobilo dobře. Člověk pak o tom začne uvažovat, říkat si, jestli riskování není moc a jestli by nebylo lepší skončit.

Jak dlouho to trvalo?

Nějakou dobu. Člověk si to pak ale v hlavě srovná a začnou mu chybět pozitivní myšlenky, které mu sport dává. Já jsem nakonec u cyklistiky zůstal a povedlo se mi vyhrát ještě spoustu etap. A myslím, že podobné myšlenky převládaly i u Jakobsena.

Když se jezdec vrací po velkém pádu a čeká ho souboj ve finišujícím pelotonu, nemá strach?

Může to tak být. Hlavně při prvních závodech. Ale myslím si, že konkrétně v tomto případě byla doba rekonvalescence hodně dlouhá a převládaly pocity: Už chci být konečně zpátky na kole. Jakobsen měl spíš hlad po návratu do balíku a chtěl všem ukázat, že se dokáže dostat na úroveň, na které byl před tím.

Jeho největším soupeřem byl do svého odstoupení Philipsen. Co jste říkal na něj?

Je to také skvělý závodník. Navíc z týmu Alpecin-Fenix, od kterého se to tolik nečeká. I když v něm jezdí hvězdy jako Mathieu van der Poel, tak je to přece jen pořád druhodivizní tým. A nyní už mají vítězství na Giru, Tour i Vueltě.

I Philipsen usiloval o triumf z Tour, jenže pokaždé marně. Třikrát byl druhý.

Na Tour to bylo trochu zvláštní. Alpecin-Fenix tam měl i sprintera Tima Merliera, který byl podle mě favorit, protože vyhrál etapu na Giru a pak i na Tour. Přesto se tým rozhodl dát šanci i Philipsenovi a střídali se. Což se podle mě neukázalo jako moc šťastné. Možná kdyby se soustředili jen na Merliera, tak by to dopadlo lépe.

Philipsen si na svůj první letošní triumf z Grand Tour musel počkat až na Vueltu.

A na ní naopak potvrzuje kvality a ukazuje, proč to asi Alpecin dělal na Tour takhle. Dařilo se mu lépe a myslím si, že o něm ještě v budoucnu uslyšíme.

Momentka z tiskové konference, kde byl představen projekt L’Etape Czech Republic by Tour de France.

Atmosféru velkého cyklistického závodu si nyní budou moci v Česku vyzkoušet i amatéři. V sobotu se pojede L’Etape by Tour de France. Co na něj říkáte?

Jsem rád, že něco podobného si mohou užít i lidé v Česku. Velké lákadlo je podle mě možnost svézt se v obrovském pelotonu. To je věc, kterou si lidé nemohou zkusit každý den. Navíc se jede po uzavřených silnicích, takže se dá bezpečně dosahovat velkých rychlostí.

Vy pojedete?

Já to v plánu nemám. Ale v Praze budu a v sobotu se půjdu podívat na Strahov na start i cíl. Kdybych se takové akce chtěl zúčastnit i jako závodník, tak bych si ji rád užil a na to bych musel mít trochu víc naježděno a natrénováno. Abych jenom jel a visel v balíku, to není podle mých představ.

Jak by podle vás mohl závod vypadat?

Na špici to skutečně může připomínat etapu Tour. Bude tam určitě spousta zkušených borců, kteří mají natrénováno a mají zkušenosti. Na druhou stranu tam bude i část, která tolik natrénováno nemá. Ta to může pojmout jako výlet a utvořit svoji skupinku, která si bude užívat krajinu Křivoklátska a Berounska.

Nehrozí v tom velkém pelotonu, v němž se budou mísit zkušení cyklisté s těmi méně zkušenými, pády?

Byl bych rád, kdyby se všem vyhnuly, ale stát se to samozřejmě může. Myslím si, že to je jenom o přístupu jednotlivých účastníků. Každý by měl mít v hlavě bezpečnost. Pokud člověk jede sám nebo v menší skupině, tak je prostor, aby se mohl kochat krajinou. Pokud jede ale v nějaké rychlé skupině, kde je to víc natěsno, tak v ní na to prostor není a je potřeba sledovat, co se děje.

A dál?

Musíte reagovat na všechny změny směru, brzdění a podobně. Myslím si, že každý by měl zvolit tu správnou skupinu, aby se cítil komfortně. Aby byl schopný reagovat a byl koncentrovaný. Ne jet jen naplno a mít temno před očima.