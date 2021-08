Premiéra L’Etape v Česku: prudký déšť, nadšení a triumfy Turka se Sáblíkovou

V rámci první edice projektu mohla i česká veřejnost konečně okusit atmosféru nejslavnějšího cyklistického závodu světa. Na vlastní kůži. Na vlastních kolech. Na českých silnicích.

Jako první cílem projel za bouřlivých ovací Daniel Turek s náskokem 43 vteřin před druhým Michalem Kollertem.

„První důležitý bod byl výjezd do Sýkořic, kde se to nadělilo. Jeli jsme na kopci v pěti a pak jsem před sebou záhledl Michala Kollerta. Pokračoval jsem za ním a přes kopec po těch 8procentních pasážích už jsme jeli jen dva,“ přiblížil Turek.



Oba jezdci spolu v úniku odjeli velkou část závodu a postupně navyšovali náskok. Až v posledních kilometrech si Turek všiml, že jeho soupeři dochází síly a dojel si pro vítězství.



„U motolské nemocnice jsem si věřil, že mám o něco lepší nohy, tak jsem za to zkusil vzít. Viděl jsem, že jsem Michalovi malinko odjel, tak jsem ještě chvíli držel tempo a to už jsem měl k dobru asi dvacet vteřin. Do cíle jsem dojel rychle, ale ne úplně přes hranu.“



Dalšího většího burácení fanoušků se poté dočkala Martina Sáblíková. Ta brala celkové 13. místo a o více než pět minut vyhrála v ženské kategorii před svou kolegyní z rychlobruslařské reprezentace – Nikolou Zdráhalovou. Ambasadorka závodu tak na trati soupeřila spíše s muži.

Co je L’Etape? Projekt L’Etape by Tour de France má cyklistické veřejnosti svým designem a zázemím v jedné etapě zprostředkovat jinak těžko dostupný zážitek z francouzské Grand Tour. Zaštiťuje jej společnost A.S.O. která organizuje také Tour de France. Na uzavřených trasách jezdci soutěží v týmových nebo individuálních kategoriích. Mohou se těšit na vrchařské a sprinterské prémie. Po závodě pak i na ceremoniál s pro třítýdenní závod typickými trikoty a trofejemi. Tento seriál už navštívil nebo ještě navštíví několik zemí a velkých měst. Prvně se letos jel například ve španělském Madridu či na Slovensku. V blízké budoucnosti se pak podívá třeba i do Indonésie, Malajsie nebo kanadského Edmontonu. Dosud se do projektu zapojilo přesně dvacet států z celého světa.

Kromě Sáblíkové byli ambasadory ještě závodník Quick-Stepu Zdeněk Štybar, který v tuto dobu jede na španělské Vueltě, i držitel tří etapových triumfů na Tour – Ján Svorada.

Závod pak hostila Praha a Středočeský kraj. O organizaci se postaraly společnosti Petr Čech Sport a Kolo pro život.

Cyklisté si při registraci mohli vybrat ze dvou kopcovitých tras. Buďto kratší 90kilometrovou s 1000 nastoupanými výškovými metry, nebo delší 130kilometrovou s celkovým převýšením 1600 metrů.

Oběma startům předcházelo slavnostní přestřižení pásky. O chvíli později už se z reproduktorů hlasitě rozléhal závěrečný desetivteřinový odpočet.

Na delší trať závodníci vyrazili v 9.45 za velkého potlesku několika diváků na provizorní hlavní tribuně postavené kousek za startovní branou. Další fanoušci pak obklopovali bariéry kolem závodníků a boucháním do pevných plastových bannerů vytvářeli velký rachot. Stejně jako v cíli.

O zhruba hodinu a čtvrt později se po prudkém lijáku znovu za velké podpory nadšených diváků přidali ostatní cyklisté, kteří si vybrali start na nižší distanci. Moderátor stovky jezdců ještě před rozjezdem vyburcoval k islandskému potlesku.

Kratší trasa sjížděla kousek za Chyňavou přímo na Nižbor, a vyhla se tak oblasti Lánské obory i téměř tříkilometrovému stoupání třetí kategorie poblíž Zbečna a Sýkořic s průměrným sklonem 5,8 %.

Jeho nejprudší pasáž pak dosahovala téměř 7,5procentní hranice.

Profil dlouhé trasy L’Etape Czech republic by Tour de France

Start i cíl vytyčili pořadatelé záměrně na pražském Strahově. A to poblíž stadionu, na kterém se před čtyřiceti lety konal světový šampionát v cyklistice.

Dále všichni účastníci pokračovali západně přes Hostivice. Na delší trase se cyklisté vydali i severozápadním směrem přes severní oblast Křivoklátska. Následně po otočce a zdolání zmíněného stoupání šlapali jižně na Nižbor, kudy už zase projelo kompletní startovní pole.

Sprinterská prémie se hezky vyjímala přímo v Berouně, odkud jezdci pokračovali dále severním a později taktéž severovýchodním směrem.



Dlouhá trasa L’Etape Czech republic by Tour de France

Před příjezdem do Úhonic přišlo na řadu ještě lehčí tříkilometrové stoupání čtvrté kategorie s průměrným sklonem okolo necelých čtyř procent. Pak už jezdci směřovali na východ zpět do hlavního města.

Pro závod platil také nepopulární časový limit, který pořadatelé stanovili na pátou hodinu odpoledne. Zároveň na trať pustili vozidlo, které znovu otevíralo silnice běžnému provozu. Cyklisty, které toto vozidlo předjelo, odvolali pořadatelé ze závodu.

Prostředí akce spojené s nejslavnějším cyklistickým závodem světa si však nevychutnávali jen závodníci.

Na Strahově se rozprostírala vesnička L’Etape, kterou mohli za dodržení bezpečnostních opatření navštívit fanoušci. Už od pátku zde pro ně pořadatelé i partneři závodu připravili bohatý doprovodný program. Včetně zábavné stopovací hry nebo muzea Tour de France.

Zázemí závodu L’Etape Czech Republic by Tour de France na pražském Strahově

„Muzeum Tour de France vzniklo v kombinaci s kolegy z A.S.O., kteří nám všechny věci poskytli. Najdete tam desítky let staré dresy, trofeje, oficiální kolo Tour de France. Od rána je to jeden z těch nejplnějších stánků, takže do výběru věcí jsme se asi trefili,“ doplnil ředitel komunikace Tomáš Pravenec ze spoluorganizátorské agentury Petr Čech Sport.



Druhá fanzóna se pak nacházela u sprinterského segmentu v Berouně. I zde návštěvníci vytvořili skvělou atmosféru a vítěz Daniel Turek právě tohle místo označil za nejlepší na trati.

A jaká budoucnost čeká závod L’Etape v Česku? Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by se tohle spojení mělo jakkoli rozdělovat. Ohlas v zahraničí je i podle Pravence pozitivní.

„S A.S.O. máme smlouvu na tři roky, takže nás čekají minimálně ještě další dva ročníky. Podle reakcí z Francie vidíme, že to funguje. Spolupráci bychom chtěli prodloužit... Nyní přemýšlíme, jestli zůstaneme v Praze a Středočeském kraji. Chceme přidat i další aktivity jako noční závody a sprinty do kopce, na což jsme od A.S.O. dostali i zelenou.“